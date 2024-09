1/11 Zeki Amdouni a été la lueur d'espoir de l'équipe suisse contre l'Espagne.

Christian Finkbeiner

Une défaite au Danemark, une autre contre l'Espagne: la Suisse est dernière de son groupe de Ligue des Nations. Mais tout n'a pas été à jeter durant ces sept jours passés en commun de lundi à dimanche.

Les gagnants

Zeki Amdouni (23 ans): le Genevois n'a pas vécu des mois faciles. Après la relégation en Championship avec Burnley, il a dû se contenter d'un rôle de joker à l'Euro et son transfert à Benfica ne s'est concrétisé que peu de temps avant la fin du mercato. Mais lors du match contre l'Espagne (1-4), il montre ses qualités de dribbleur et surtout de finisseur, malgré son manque de temps de jeu. «Il a été le rayon de soleil», dit Murat Yakin. «Il a su saisir sa chance».

Ruben Vargas (26 ans): le chouchou de Murat Yakin se trouve dans la tourmente avec son club d'Augsbourg. Son souhait de changer de club ne s'est pas réalisé. Et comme le contrat de Ruben Vargas expire dans dix mois et qu'il ne l'a pas encore prolongé, il n'est actuellement qu'un deuxième choix pour le club de Bundesliga. En revanche, en équipe nationale, il a montré, comme lors de l'Euro, qu'il pouvait apporter un petit quelque chose. Au Danemark et contre l'Espagne, il a été l'un des Suisses les plus actifs, du moins tant que ses forces physiques étaient suffisantes.

Gregory Wüthrich (29): comme toute la défense, le débutant en équipe nationale a atteint ses limites contre l'Espagne, ne se montrant pas à son avantage face à Joselu (0-1). Malgré tout, il fait partie des gagnants. Grâce à sa personnalité, le défenseur de Sturm Graz s'est rapidement intégré à l'équipe et a démontré qu'il était possible de compter sur lui à l'avenir. Pour s'habituer au haut niveau international, la Ligue des champions avec Sturm Graz arrive à point nommé pour lui.

Les perdants

Denis Zakaria (27 ans): Le potentiel du Genevois est toujours considéré comme une grande promesse. Ce n'est pas pour rien qu'il est capitaine du vice-champion de France Monaco et qu'il a affiché une forme éblouissante en club fin août, après n'avoir joué qu'un rôle annexe à l'Euro en raison de problèmes physiques. Mais en équipe nationale, il a fait figure de corps étranger contre l'Espagne et n'a pas pu remplacer Granit Xhaka. En raison du système et de la concurrence de Xhaka et Freuler au centre, il sera difficile pour «Zak» d'obtenir une place de titulaire en équipe nationale à moyen terme.

Michel Aebischer (27 ans): Le milieu de terrain de Bologne a été l'une des grandes révélations de l'Euro. Avec son assist et son but lors du 3-1 contre la Hongrie, il a été à l'origine de l'envol de la Nati à l'Euro. Mais lors du quart de finale contre l'Angleterre, il a été l'un des plus faibles, car il n'a pas pu maîtriser le buteur Bukayo Saka. Et cette tendance s'est poursuivie lors des deux matches de septembre. Le Fribourgeois n'a pas réussi à donner le ton, sa position sur le côté gauche est désormais vacillante.

Filip Ugrinic (25): lors du coup d'éclat d'YB contre Galatasaray en playoffs de la Ligue des champions, il a marqué le but de la victoire au match aller et a fait partie des meilleurs. Mais en équipe nationale, le double national serbe et suisse n'est visiblement pas encore une option valable pour Murat Yakin. Bien que l'entraîneur de la Nati ait tout risqué dans la phase finale contre l'Espagne et ait fait entrer quatre joueurs offensifs, Filip Ugrinic n'est pas entré.

Les malchanceux

Gregor Kobel (26 ans): le gardien du Borussia Dortmund a encaissé six buts en deux matches. Le successeur de Yann Sommer n'y est pour rien, même si le premier but encaissé contre le Danemark est discutable. Il a tout de même empêché plusieurs buts grâce à quelques gros arrêts. De plus, il n'a pas eu de chance lorsque, lors de son arrêt miraculeux sur la tête de Joselu, le ballon était, selon l'arbitre assistant, quelques centimètres derrière la ligne de but. Là aussi une décision discutable.

Nico Elvedi (27 ans): Le joueur de Mönchengladbach a pratiquement toujours été titulaire sous Murat Yakin, avant d'être sorti du onze de base juste avant l'Euro. Son bilan lors de la phase finale est de zéro minute de jeu. Après le retrait de Fabian Schär, le Zurichois a repris sa place et a la malchance d'être victime d'une défaillance totale de l'arbitre et de la VAR à Copenhague. Il reçoit un carton rouge contestable après 50 minutes, alors qu'il faisait partie des meilleurs jusqu'alors.

Silvan Widmer (31 ans): déjà lors de l'Euro, le latéral droit a connu des problèmes physiques et a manqué le huitième de finale contre l'Italie pour cause de suspension. Lors de la préparation de la saison, l'Argovien a été victime d'un virus, raison pour laquelle Murat Yakin ne l'a convoqué que dans un deuxième temps après l'annonce du fordait de Dominik Schmid. Et maintenant, le corps de Silvan Widmer a également fait grève contre l'Espagne. Après l'échauffement, il s'est désisté et Becir Omeragic l'a remplacé au dernier moment.

