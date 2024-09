Murat Yakin et Patrick Fischer s'affrontent au padel

Marcel W. Perren

Diego Bengalio, Murat Yakin, Nino Niederreiter et Patrick Fischer (de gauche à droite) ont joué ensemble au padel. Photo: Sven Thomann

Après les défaites rageantes contre le Danemark et l'Espagne, le sélectionneur de la Nati Murat Yakin a de nouveau des raisons de se réjouir – du moins dans un autre sport.

Sur le court de padel du centre zurichois Puls-5, Yakin s'est imposé 6-2 en double avec l'ex-gardien de la Nati Diego Benaglio contre son homologue au hockey Patrick Fischer et le joueur de NHL Nino Niederreiter. «Muri maîtrise vraiment incroyablement bien ce sport, Diego est également très fort. Mais contrairement à 'Fischi' et à moi, on les voit aussi deux à trois fois par semaine sur le terrain de padel», estime Niederreiter, qui a appris à connaître et à apprécier Yakin en tant que personne au cours des dernières années.

«La famille de ma copine entretient depuis longtemps des liens étroits avec Muri, ce qui m'a permis de vivre quelques bons moments avec lui. Je l'admire surtout pour le calme qu'il dégage en toutes circonstances», lâche Niederreiter. L'attaquant des Winnipeg Jets est depuis un an copropriétaire de l'entreprise Padelta, c'est donc tout naturellement qu'il a invité son ami Murat Yakin, ainsi que Diego Benaglio et son sélectionneur Patrick Fischer, à des échanges.

Murat Yakin, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, mardi à Zurich. Photo: Sven Thomann 1/7

Après la nette victoire de l'équipe football sur le duo hockey lors du premier match, Murat Yakin forme un duo avec Patrick Fischer lors du deuxième match. Le résultat est décevant : 0-6 contre la paire Niederreiter/Benaglio. Patrick Fischer s'incline également aux côtés de Benaglio dans le troisième match: Niederreiter/Yakin remportent la partie finale 6-4. Une journée à oublier pour le coach de l'équipe de Suisse de hockey.