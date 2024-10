Tout l'avant du secteur de la Section Grenat est resté vide. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Surprise à Genève ce samedi! Alors que le match très attendu entre Servette et Sion allait débuter un quart d'heure plus tard, les ultras du FC Sion ont parlé avec leurs joueurs devant leur virage, puis Didier Tholot et le directeur général Marco Degennaro sont eux aussi allés vers leurs supporters. Le but des fans valaisans: expliquer aux joueurs, au staff et au directoire pourquoi ils allaient faire grève en début de match.

Les supporters du FC Sion en ont fait de même dans le secteur visiteurs. Photo: DR

Et juste avant le coup d'envoi, les fans du FC Sion ont déployé une banderole «Genève contre la répression». Ceux du Servette FC, dans le camp d'en face, en ont fait de même avec «Sion contre la répression». Un beau message d'unité, pas si courant. L'initiative de la grève viendrait des supporters du FC Sion, lesquels protestent contre des actions policières visant leur tribune, comme ils l'avaient fait lors du dernier match avant la trêve face à Yverdon.

L'avant de chaque secteur laissé vide

Les deux franges de supporters ont laissé l'avant de leur secteur vide, plusieurs centaines de supporters de chaque camp restant en dehors du stade. Les groupes sont restés silencieux durant l'entame de la partie, donnant une atmosphère vraiment étrange à ce derby pourtant d'habitude si passionné.

L'ouverture du score d'Enzo Crivelli sur un service parfait de Miroslav Stevanovic (5e) a évidemment été célébrée par la majorité du public du Stade de Genève, mais les ultras des deux camps n'étaient pas là pour la voir. Ce 1-0 a également été fêté par des feux d'artifice tirés depuis l'extérieur du stade, derrière la Tribune Nord, celle des fans grenat. Puis le stade est redevenu silencieux, presque sans chants, et sans couleurs, puisqu'aucune bâche n'était déployée. Un derby sans drapeau, presque sans chant, voilà qui est aussi inhabituel que regrettable. Au moins, le message est passé.