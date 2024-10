Young Boys se remet à l'endroit et bat le leader lucernois grâce un peu de chance, pas mal de talent et un Cédric Itten efficace. Reste une grande question: que faisait Christian Streich dans les tribunes du Wankdorf?

Joël Magnin s'impose lors de son premier match en tant que nouvel entraîneur intérimaire d'YB.

Martin Arn

YB sort-il de la crise? Patrick Rahmen a dû céder son fauteuil d'entraîneur il y a douze jours.près la claque 5-0 à Barcelone en Ligue des champions, la défaite 1-0 à Bâle et le début de saison complètement raté des Bernois. Joël Magnin, qui avait déjà remplacé Raphael Wicky en mars dernier et conduit YB au titre, l'a remplacé, au moins jusqu'en décembre.

La visite de Christian Streich ne serait qu'un hasard

Le fait que Christian Streich, l'ex-entraîneur mythique de Freiburg, soit assis dans les tribunes lors du premier match de Joël Magnin contre Lucerne samedi, est un pur hasard, explique-t-on du côté d'YB. «Nous avons été nous-mêmes surpris de sa présence», déclare Albert Staudenmann, chef de presse d'YB. Il n'y aurait eu aucun échange, aucune discussion. «Mais cela nous fait naturellement plaisir quand quelqu'un comme Christian Streich vient au Wankdorf, surtout quand le stade est plein et que l'on gagne!».

Joël Magnin n'aura de toute façon rien remarqué de la visite de Christian Streich: le match est trop agité, trop excitant, trop intense. YB joue de manière agressive, «parfois presque trop agressive», comme le dira Joël Magnin par la suite. Les défenseurs centraux Loris Benito et Mohamed Ali Camara écopent très tôt d'un jaune.

L'insécurité de YB se fait sentir

Cedric Itten, qui n'était plus que réserviste ces derniers temps, permet à YB de prendre l'avantage dès le début de la deuxième période. Il s'impose d'abord dans un duel de la tête et permet ainsi à Joël Monteiro de marquer le 1-0. Puis Cédric Itten trouve la barre transversale de la tête, avant de marquer le 2-0 quelques secondes plus tard.

Mais les Lucernois ont souvent prouvé cette saison qu'ils pouvaient réagir après avoir été menés au score. Le défenseur Luca Jaquez marque de la tête après un corner, comme il l'avait déjà fait contre le FC Bâle. Et l'entraîneur du FC Lucerne Mario Frick a raison lorsqu'il dit: «Nous avons ensuite eu trois ou quatre fois l'égalisation au bout du pied». YB est soudainement devenu nerveux après le 2-1, mais a tenu bon.

Maintenant, place à l'Inter!

Le soulagement de Joël Magnin, l'entraîneur d'YB, est d'autant plus grand après le match: «Nous voulions absolument cette victoire». Il ne veut logiquement pas parler de titre, même si ce samedi soir, YB a montré aux Lucernois qui était le patron. «Nous n'en sommes encore qu'au début». Dès mercredi soir, c'est l'Inter Milan qui se déplace à Berne en Ligue des champions. Suivront ensuite les matches contre Lugano, Bâle et le FC Zurich et un calendrier démentiel. Les prochaines semaines vont être animées à Berne!