Steve Rouiller: «C'est une victoire encore plus satisfaisante»

Le derby du Rhône face au FC Sion a été un long fleuve tranquille pour les Servettiens ce samedi (3-0). Un succès large et plus que mérité qui ravit le Valaisan du groupe grenat: Steve Rouiller.

Steve Rouiller (gauche) et Servette poursuivent leur marche en avant. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Dans une atmosphère étrange, due à la grève partielle des groupes ultras genevois et sédunois, le Servette FC a corrigé le FC Sion dans un derby du Rhône qui n'en avait que le nom (3-0). Le club du bout du lac a en effet dominé de la tête et des épaules, sans trop forcer, une formation valaisanne dépassée et menée dès la cinquième minute grâce à un but d'Enzo Crivelli. Réalisation qui devrait faire parler ces prochains jours, Julian von Moos ayant poussé le ballon à Timothé Cognat de la main, quelques secondes avant que les filets de Timothy Fayulu ne tremblent.

Mais qu'importe finalement, car cette rencontre ne s'est, fort heureusement, pas jouée à cet oubli de la part du duo d'arbitre VAR. Servette a joué un derby, malgré son contexte particulier, Sion, qui a pourtant eu la maitrise du ballon (60%), pas. «C'est une belle victoire, je pense qu'on a réussi la rencontre qu'il fallait dans tous les domaines. Défensivement, on a été solides. Devant, créatifs et décisifs. Je pense que notre match a été complet aujourd'hui», estime Steve Rouiller qui n'a pas manqué de saluer toute l'envie montrée par ses coéquipiers et qui s'est montré ravi d'avoir pu battre le FC Sion, lui le Valaisan du groupe grenat: «Cela rend la victoire encore plus satisfaisante.»

Défensivement, seule une tentative de Joël Schmied a fait passer un semblant de frisson aux supporters grenat (47e). Mais la reprise de volée du défenseur central valaisan a bien été repoussée devant sa ligne par Enzo Crivelli. L'occasion de rappeler que placer un homme au premier poteau n'est jamais une mauvaise chose pour un gardien. Dans ce cas-là, cela a permis aux Servettiens de doubler la mise quelques secondes plus tard

Les situations valaisannes sont d'ailleurs pratiquement toutes tombées sur des corners (13 obtenus), exercice d'ailleurs tant redouté par l'arrière-garde servettienne ces dernières semaines. Elle s'est effectivement montrée fébrile sur ces situations de jeu, tant face à Grasshopper (deux buts concédés) que contre Saint-Gall deux semaines plus tard (une réalisation). «On a très peu concédé. Ce n'étaient que des petites occasions. Globalement, on a fait le job pour un derby. C'est clair», poursuit Steve Rouiller, ravi de la solidarité affichée sur ces phases de jeu.

Choc au sommet dimanche prochain à Zurich

De leur côté, les Genevois, grâce à un grand Miroslav Stevanovic, auteur de deux passes décisives pour Enzo Crivelli (5e) et Dereck Kutesa (50e), ont su marquer dans les moments importants. À savoir après cinq minutes dans chaque mi-temps. «On a entamé la partie de la meilleure des façons. À Saint-Gall, on a été peut-être un petit peu moins bien au début du match. Là, on avait envie d'entrer directement à fond. Et on l'a fait dans les deux mi-temps. C'était vraiment parfait», se réjouit encore le défenseur qui arborait ce samedi une coupe de cheveux inédite à la suite d'un pari perdu avec Yoan Severin et Timothé Cognat... au Uno!

Ces trois points permettent ainsi aux Servettiens de revenir à une unité du FC Zurich, prochain adversaire de Thomas Häberli et de son équipe. Un véritable choc au sommet, même si Lugano pourrait rejoindre les Zurichois en tête du classement en cas de victoire à Yverdon ce dimanche, dont ne souhaite pas encore entendre parler le coach grenat. Même si ce dernier avoue tout de même se réjouir de pouvoir évoluer sur une pelouse de qualité, ce que n'est pas celle du Stade de Genève. De son côté, Steve Rouiller s'est, lui, déjà un petit peu projeté sur le rendez-vous du Letzigrund. «Cela ne va pas être évident, car ils sont aussi en bonne forme et en confiance. Cela sera un match très intéressant. La partie sera attendue, à nous de répondre présent.»