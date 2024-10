Bastien Feller Journaliste Blick

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris en juillet dernier, Roman Mityukov a fait une apparition sur les réseaux sociaux du Servette FC ce jeudi. La raison? Le nageur genevois est un supporter de la première heure de l'équipe grenat.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«J'ai toujours été fan de foot. Du coup, tu as évidemment un club préféré. Et quand tu nais dans une ville et que tu y grandis, c'est logique que l'équipe du coin devienne ta favorite. C'est un petit peu comme ça que ça s'est fait», explique Roman Mityukov, lequel n'a pas connu de perte d'intérêt pour le SFC malgré les moments compliqués traversés. S'il était trop jeune lors de la faillite de 2004 - il avait 4 ans -, il a tout de même connu une relégation sportive (2013) et un dépôt de bilan (2015).

Invité au stade par le SFC

«Je ne pense pas que ces péripéties devraient changer quelque chose chez un supporter, estime-t-il, heureux que Servette se porte bien mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années tout en considérant qu'il «faut rester fan malgré les défaites.» Se trouvant souvent à l'étranger pour y disputer ses compétitions de natation, le Genevois n'a désormais que peu l'occasion de prendre place en tribune nord, comme à son habitude. «Dès que je suis là, j'y vais», assure-t-il toutefois.

Ce jeudi, ce fan de la première heure a pu découvrir l'envers du décor, rencontrant au passage les membres du staff grenat et de l'équipe première. «C'était incroyable, se remémore-t-il par téléphone. Le fait de visiter le stade, tout ce qu'on ne voit pas d'habitude... Tout le monde a été cool avec moi, j'ai été très bien accueilli par les joueurs, le staff, les employés. Je suis très heureux d'avoir pu vivre cette expérience.»

«Servette gagnera 3-1 face à Sion»

Le nageur a-t-il eu l'occasion de parler plongeon avec Jérémy Guillemenot, lequel s'est construit la réputation de facilement tomber dans les seize mètres adverses ces dernières années? «Non, peut-être une prochaine fois», rigole Roman Mityukov qui prédit un succès 3-1 de son SFC face à Sion ce samedi (20h30). Et cela même s'il est généralement un «mauvais pronostiqueur». «J'espère que cela ne leur portera pas la poisse.»

Le nageur aura en tout cas l'occasion de vivre l'événement de près, puisqu'il sera présent au stade de Genève. Toutefois, pas comme à son habitude dans la Tribune Nord, mais en loges VIP. «Cela va changer un petit peu», sourit-il. À noter que Roman Mityukov, Céline Van Till (double médaillée d'argent en para-cyclisme aux JO) et Timothé Mumenthaler (100m et 200m), tous trois Genevois et présents aux Jeux parisiens cet été, seront célébrés avant la rencontre au bord du terrain.