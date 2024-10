Reto Ziegler a pu profiter de la trêve internationale pour travailler physiquement et s'approcher de sa meilleure forme. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Reto Ziegler revient, de son propre aveu, de la plus grave blessure de sa carrière. Tels avaient été ses mots avant la trêve des équipes nationales, alors qu'il avait été titularisé par Didier Tholot pour affronter Yverdon Sport (1-1), lui qui n'avait pas joué depuis un amical face à ce même club en juillet. Trois mois qui lui ont semblé une éternité...

A 38 ans, le capitaine du FC Sion a été titularisé dès son retour par Didier Tholot, vu que Noé Sow était indisponible. Deux semaines plus tard, à la veille d'affronter Servette dans le derby du Rhône, le gaucher est venu échanger avec les médias et se confier sur son état d'esprit, mais aussi sa condition physique.

Les mauvais souvenirs, Reto Ziegler les évacue

«La pause internationale a fait du bien. On a fait un match solide contre Stade-Lausanne-Ouchy, gagné 4-0. On a pu se faire plaisir offensivement, ce qui manquait en championnat dernièrement», a relevé celui qui ne ressent plus aucune douleur aux adducteurs et se dit impatient de retrouver ce Servette FC face auquel il reste, comme plusieurs de ses coéquipiers, sur une défaite 5-0 à la Praille en 2023, un soir où son président était entré dans le vestiaire à la pause et avait secoué plusieurs joueurs et son entraîneur David Bettoni. «Je n'aurai aucune appréhension en entrant sur le terrain. Je suis quelqu'un qui se rappelle des bons souvenirs uniquement et Genève, plutôt que ce 5-0, m'évoque un match avec la Nati contre l'Italie en juin 2010, juste avant la Coupe du monde», assure le défenseur central.

Mais tout de même, cette humiliation, qui plus est sur la route de la descente en Challenge League, a dû faire mal, non? «Evidemment. Mais je n'oublie pas qu'on a aussi fait trois matches nuls contre eux en Super League. On sait qu'on a déçu beaucoup de monde, ça fait partie de l'histoire récente, mais il faut en faire abstraction. C'est le métier de joueur de foot qui veut ça et c'est une chance: tu joues toutes les semaines, tu dois regarder devant. C'est normal que les médias, vous évoquiez ce match. C'est tout à fait logique. Mais cela ne m'affecte en rien avant le coup d'envoi.»

«Un derby ne ramène pas plus de points»

Devant, c'est donc ce match à Genève samedi (20h30), où une affluence comprise entre 15'000 et 20'000 personnes est espérée. «Notre objectif sera de gagner à Genève, même si on sait très bien que ce sera difficile. Servette est l'une des meilleures équipes de Super League, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Le fait que ce soit un derby ne ramène pas plus de points, et chaque point est important pour nous, on va essayer d'en prendre chaque week-end, y compris à Genève. Mais c'est sûr qu'autour du terrain, on sent un engouement différent», explique Reto Ziegler.

Photo: keystone-sda.ch

Désormais totalement opérationnel, le capitaine sera à coup sûr aligné en défense centrale au côté de Joël Schmied au coeur de ce qui est la meilleure défense de Super League en ce début de championnat. Timothy Fayulu, qui sera titulaire malgré une légère blessure à l'épaule contractée avec la République démocratique du Congo durant la trêve, n'a en effet encaissé que huit buts en neuf matches depuis le début de la saison. «C'est notre ADN, on défend bien et on va continuer comme ça», assure le gaucher. Sion, c'est déjà sûr, ne sera pas aussi ridicule ce samedi qu'il l'a été lors de sa dernière visite. Si les Valaisans s'inclinent à la Praille cette fois, ce sera en ayant tout donné.

Didier Tholot n'a jamais été sur le banc face à Servette

«C'est exactement ça. On peut perdre à Genève. On peut faire match nul. On peut gagner aussi. Mais on le fera avec le bon état d'esprit. Si Servette veut la victoire, il devra aller la chercher. On ne se laissera pas marcher dessus», confirme Didier Tholot, qui n'a jamais dirigé le FC Sion face à Servette en 183 matches sur le banc valaisan! «Ce sera une première pour moi, c'est vrai. Je connais très bien la particularité de ce derby. Et je sais aussi que la dernière fois que le FC Sion s'est rendu à Genève, il en a pris cinq. Et quand tu perds 5-0 à Servette, ça marque négativement un club, une ville, des supporters. Rien que pour ça, on doit laisser notre coeur sur le terrain samedi. On doit laisser une image positive, conquérante. Et on verra le résultat qui vient», enchaîne l'entraîneur du FC Sion.