Absent des terrains depuis le début de la saison, Reto Ziegler a passé des moments compliqués après «la plus grave blessure de sa carrière». A 38 ans, le capitaine du FC Sion est plus déterminé que jamais.

Reto Ziegler est de retour au jeu, avec son brassard de capitaine du FC Sion au bras. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que l'histoire aurait été belle si Reto Ziegler avait marqué le coup-franc de la victoire face à Yverdon samedi soir, à la 90e, face au Gradin Nord, pour son retour de blessure! Au moment de s'élancer pour tirer, le capitaine du FC Sion s'est-il déjà imaginé célébrer avec les ultras valaisans? La question le fait sourire. «Numa Lavanchy m'a dit: 'Tu peux leur montrer qui tu es'», explique-t-il.

Mais la frappe du gaucher de 38 ans a malheureusement pour les Valaisans terminé dans le mur dressé devant Paul Bernardoni. «Je voulais mieux faire. Je suis capable de mieux faire, d'ailleurs! Je ne suis pas un gars qui cherche des excuses, mais c'est vrai que les conditions du terrain, avec tout ce sable, ne m'ont pas aidé. Je suis resté un peu croché et je n'ai pas réussi à lever le ballon comme je le voulais. J'espère amener des points la prochaine fois!», a ajouté le capitaine du FC Sion, surtout frustré que son équipe n'ait pas pris les trois points face à Yverdon malgré une nette domination.

«La blessure la plus grave de toute ma carrière»

«Je suis content d'avoir pu rejouer après trois mois de blessure. Cette période n'a pas été facile pour moi, il y a eu beaucoup de sacrifices à faire et j'ai beaucoup de personnes à remercier. Ce n'est ni le lieu ni le moment, mais je suis reconnaissant envers tous les gens qui m'ont aidé. C'est la blessure la plus grave que j'ai eu de toute ma carrière. J'aurais espéré un retour différent en Super League, mais c'est ainsi. Je suis de retour et je me sens bien. J'étais à 100%, prêt à jouer, mais je dois gagner du rythme. Les deux semaines de pause vont me permettre de bien me préparer pour la suite», a déclaré Reto Ziegler après le match nul contre Yverdon.

Didier Tholot a désormais un choix à faire

Didier Tholot, de son côté, a volontiers fait une place à son leader défensif et n'a de toute façon pas eu mille questions à se poser puisque Noé Sow était absent pour cette rencontre contre Yverdon. «Reto, ça fait une dizaine de jours qu'il est bien à l'entraînement. C'était clair qu'il allait jouer, dès lors que Noé était indisponible», a expliqué le coach du FC Sion, lequel aura désormais un choix à faire pour les prochains matches. Avec Noé Sow, Joël Schmied et Reto Ziegler, il aura trois hommes pour deux places à disposition lors du derby du Rhône à Servette.

«J'aurai des choix à faire, tant mieux. On a plus de pépins physiques que la saison dernière, il faut le prendre en compte», enchaîne Didier Tholot, lequel, en Challenge League ne changeait jamais son quintette défensif Fayulu-Lavanchy-Schmied-Ziegler-Hefti. Il a dû déjà beaucoup plus le faire en Super League en raison du double effet de la concurrence renforcée (avec le retour de Marquinhos Cipriano et l'émergence de Gora Diouf) et des blessures.

«On reste quand même une équipe difficile à manoeuvrer. C'est dur de nous marquer des buts. Il faut que ça continue ainsi», espère Didier Tholot. Son capitaine partage le même avis.