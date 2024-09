Qui a brillé et qui a sombré lors de la 8e journée de Super League? Blick présente sa top-team... et sa flop-team. Tous les clubs romands sont représentés cette semaine. Pour le meilleur ou pour le pire?

YS et Sion s'illustrent aussi

Le vainqueur du match de Lugano contre Winterthour: Renato Steffen. Photo: keystone-sda.ch 1/5

La rédaction football de Blick

La victoire du SFC dans le derby lémanique, YS qui gagne à la maison comme toujours, Sion qui joue bien à Zurich mais sans marquer... Collectivement, le bilan du week-end est connu. Mais sur le plan individuel? Voici les observations de la rédaction football de Blick.

La top-team de la 8e journée

Paul Bernardoni (Yverdon): Depuis son arrivée en Suisse, Paul Bernardoni est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Contre Saint-Gall samedi, le Français a maintenu son équipe dans le match. La capacité d'Yverdon à se maintenir cette saison dépendra beaucoup des performances de son gardien.

Maksim Paskotsi (GC): L'Estonien se glisse dans la défense de GC contre YB, car son collègue Kristers Tobers, qui s'est fracturé le nez, n'a pas eu le temps de porter un masque de protection. Il s'est amusé face à Joël Monteiro et Silvère Ganvoula.

Mariano Gomez (Zurich): Le chef de la défense du FC Zurich, impérial au coeur de l'arrière-garde. Et en plus, il a marqué le seul but du succès face à Sion.

Luca Jaquez (Lucerne): Avec son premier but lors de sa 55e apparition en Super League, le jeune joueur de Lucerne a permis à son équipe de battre Bâle (1-0). Le défenseur, rapide comme l'éclair, se montre également convaincant sur le plan défensif.

Stefan Knezevic (Lucerne): Depuis que le défenseur est de retour à Lucerne, les choses vont mieux pour les joueurs de Suisse centrale. Il a également fait un sans-faute contre le FCB.

Giotto Morandi (GC): Le pied magique de Giotto Morandi est toujours en grande forme. Il marque contre YB dès le début du match (1-0). C'est le quatrième match consécutif avec un but ou un assist de la part du Tessinois.

Timothé Cognat (Servette): Le Français a franchi la barre symbolique des 250 matches joués avec Servette et a fêté ce jubilé en étant le meilleur joueur du derby face à Lausanne. Sa qualité de passe est un régal pour les yeux et pour ses partenaires.

Anton Miranchuk (Sion): Il a pu démontrer une partie de son talent et de sa vista ce dimanche à Zurich. Le Russe sera l'une des grandes attractions du championnat.

Uran Bislimi (Lugano): Très fort tout au long du match face à Winterthour. Il a brillé par ses gestes techniques qui ne sont pas seulement beaux à voir, mais qui ouvrent toujours des espaces.

Renato Steffen (Lugano): Il a manqué trois matches sur blessure - et a effectué un retour fracassant à la 70e minute. Lugano, qui était mené 0-1 par la lanterne rouge Winterthour, revient immédiatement à la vie. Onze minutes plus tard, le score est de 2-1 avec deux buts de Renato Steffen.

Lee Young-joon (GC): Le Sud-Coréen s'est immédiatement imposé dans l'attaque des Sauterelles. Contre YB, il a fourni un travail remarquable sur l'unique but de la rencontre.

La flop-team de la 8e journée

Karlo Letica (Lausanne): Pourquoi le gardien croate du LS a-t-il glissé à la 32e? Seul lui a la réponse. Mais le fait est que Dereck Kutesa en a profité pour marquer dans la cage vide le seul but du derby entre Servette et Lausanne.

Hugo Vandermersch (Saint-Gall): Le défenseur vit une soirée délicate face au rapide Mauro Rodrigues (Yverdon). Le Français est également en difficulté dans les duels.

Stephan Ambrosius (Saint-Gall): Il a pris un coup de vieux sur deux scènes. En première mi-temps, il n'intervient pas contre Hugo Komano sur la ligne de touche. Ensuite, il défend trop mollement contre Boris Cespedes sur le but décisif.

Remo Arnold (Winterthour): Sur le but victorieux de Lugano, il sous-estime la longue balle. Sur l'égalisation, la répartition des fautes n'est pas très claire, mais là aussi, le défenseur central n'est pas assez proche de son adversaire. Décisif, dans le mauvais sens.

Abdu Conté (YB): Simple spectateur sur le but de GC, il a également commis de nombreuses imprécisions dans son match. Logiquement sorti à la pause.

Fousseni Diabaté (Lausanne): Le Franco-Malien a été décevant dans la percussion mais aussi dans l’envie face à Servette. Il n’a manifestement pas compris ce qu’était un derby.

Théo Berdayes (Sion): Un match à oublier pour le milieu de terrain au Letzigrund. Le Valaisan perd son duel de la tête sur le but encaissé et prend plusieurs fois la mauvaise décision en phase offensive dans les 30 derniers mètres.

Xherdan Shaqiri (Bâle): Ne fait toujours pas honneur à son statut de messie. Pire encore: il se ridiculise avec un coup-franc complètement raté, qui tourne en boucle sur internet depuis.

Alan Virginius (YB): Après de bonnes performances à l'entraînement, l'ailier français a pu débuter pour la première fois en championnat. Mais il est resté complètement invisible.

Alban Ajdini (Lausanne): L'avsnt-centre du LS avait l’occasion de confirmer sa place de titulaire, mais il a déçu aussi bien dans le jeu que sur le plan de l’efficacité. Son manque de lucidité sur son occasion ratée de la 41e fait mal.

Albian Ajeti (Bâle): Sa bonne forme des dernières semaines a définitivement disparu. Complètement inoffensif contre Lucerne. A sa décharge, il n'a toutefois presque pas reçu de ballon utilisable.