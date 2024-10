Numa Lavanchy et William Le Pogam se sont livrés un beau duel ce samedi à Tourbillon. Au final, un point partout. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Au coup d’envoi, la situation était la suivante: Yverdon n’avait pas gagné à l’extérieur en Super League depuis août 2023. Et Sion était invaincu à Tourbillon depuis le début de la saison. La seule façon pour que les deux séries continuent était donc que les deux équipes se quittent sur un score d’égalité. Au final, c'est ce scénario qui s'est produit, après plusieurs rebondissements tout de même. Ce match nul (1-1), arraché dans les dix dernières minutes par les Valaisans, est cependant plutôt flatteur pour Yverdon, qui a bien failli tout perdre en fin de partie.

Une grève des encouragements de quinze minutes

A noter, c'est important, que les ultras des deux camps sont restés silencieux pendant exactement quinze minutes, les premières du match, ce samedi à Tourbillon. Le but: protester contre la politique de représsion des supporters et montrer qu’un stade sans ultras est un stade sans vie. Le message est passé.

Boris Cespedes ouvre le score avant la pause

Yverdon a ouvert la marque grâce à sa seule occasion de la première période, une belle action côté gauche entre Mateusz Legowski, William Le Pogam et Mauro Rodrigues pour une finition parfaite, à mi-distance, de la part de Boris Cespedes. Le tir du Bolivien était puissant, bien placé, a frappé le poteau avant d'entrer et a offert l'avantage à Yverdon, complètement contre le cours du jeu (40e, 0-1).

Boris Cespedes arme sa frappe à vingt mètres: 1-0 pour Yverdon! Photo: keystone-sda.ch

Sion, de son côté, pouvait se reposer sur les statistiques (9 tirs à 2 à la pause) et sur une domination territoriale certaine, mais Yverdon n'a rien volé. Les Nord-Vaudois étaient bien présents dans les duels, agressifs comme il le fallait, et défendaient bien, dans leur traditionnel système à trois. C'est vrai, YS n'a pas été dangereux offensivement, mis à part pour aller marquer le seul but de cette première période, mais l'impression globale n'était pas mauvaise, loin de là.

Ilyas Chouaref aurait pu marquer trois fois en première période

Les Valaisans auraient cependant dû marquer au moins une fois durant la période initiale. Ils en ont eu l'occasion, notamment grâce à Ilyas Chouaref, lequel aurait pu scorer trois fois. Sur sa première chance, le poteau est venu sauver Paul Bernardoni après un bon centre de l'artiste Anton Miranchuk (7e). Dans la foulée ou presque, le retourné spectaculaire de Chouaref (corner de Miranchuk) était sauvé sur la ligne par Boris Cespedes. Et enfin, juste avant la pause, alors qu'YS venait de marquer, Chouaref aurait dû faire mieux, seul face au but de Bernardoni. Trois vraies chances, aucun but: Sion ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même.

Didier Tholot fait deux changements à la pause

Didier Tholot, privé de Kevin Bua (blessé) et avec Reto Ziegler bien titulaire en défense centrale, a réagi durant la pause, preuve qu'il était mécontent de ce qu'il avait vu. Le technicien valaisan a sorti Théo Berdayes et Dejan Djokic, tous deux transparents, pour faire entrer Théo Bouchlarhem et Dejan Sorgic, poste pour poste. Alessandro Mangiarratti, de son côté, ne changeait fort logiquement rien du tout.

La deuxième période se révélait fort moins animée que la première, Sion tentant d'aller chercher l'égalisation, mais sans grande conviction durant une bonne demi-heure. Les Valaisans avaient envie, bien sûr, mais ils ne faisaient rien de bien exceptionnel pour montrer qu'ils ne méritaient pas de perdre. Yverdon ne faisait que défendre, Sion tentait d'attaquer.

Dejan Sorgic égalise en renard à la 81e

Il a fallu attendre la 81e et ce centre subtil et plongeant d'Ilyas Chouaref pour assister à l'égalisation, globalement méritée tout de même. Dejan Sorgic a pu faire parler son sens du but pour tromper Paul Bernardoni d'une reprise de chasseur de but et permettre à Sion de revenir à égalité. Le mur yverdonnois s'était lézardé et Sion avait dès lors dix minutes pour tenter d'aller chercher trois points, YS ne cherchant visiblement pas à se découvrir pour tenter de reprendre l'avantage. Dejan Sorgic, sur la même action que quatre minutes plus tôt (centre plongeant d'Ilyas Chouaref) a eu la balle de match, mais n'a cette fois pas cadré (85e).

Dejan Sorgic a permis à Sion de revenir à égalité à la 81e. Photo: keystone-sda.ch

Yverodn a d'ailleurs bien failli tout perdre dans une fin de match à sens unique, encore plus après l'expulsion de Jason Gnakpa, lequel est entré à la 81e, a reçu son premier carton jaune à la 87e et le deuxième à la 89e! Pire: sur le second, Sion s'est vu attribuer un coup-franc parfaitement placé pour le pied gauche de Reto Ziegler, mais malheureusement pour les Valaisans, le coup-franc du capitaine du FC Sion a fini dans le mur nord-vaudois. Tant mieux pour Jason Gnapka, quelque part, tant le poids de la culpabilité d'une éventuelle défaite yverdonnoise aurait été lourd à porter pour ce jeune joueur...

Place à la trêve internationale, sur ce match nul qui frustre certainement un peu plus le FC Sion au vu du déroulement de la rencontre. Mais Yverdon, qui menait encore au score à dix minutes de la fin, a bien cru voir s'interrompre sa série sans victoire à l'extérieur. Ce n'est pas encore pour cette fois.