Le FC Sion s'incline une nouvelle fois à l'extérieur

Le FC Sion s'incline à Zurich au terme d'une rencontre qu'il aura dominée (1-0). Son manque de créativité et d'efficacité offensive l'empêche toutefois de rentrer en Valais avec ne serait-ce qu'un point après deux défaites de rang à l'extérieur.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le stade du Letzigrund ne réussit décidement pas au FC Sion, lui qui s'était incliné sans gloire face à Grasshopper le 24 août dernier (3-1) lors de sa dernière rencontre à l'extérieur en championnat. Un peu plus d'un mois plus tard, c'est au FC Zurich que Didier Tholot et ses joueurs étaient confrontés. Des Zurichois qui, comme les Valaisans, étaient encore invaincus à domicile.

Cette rencontre a-t-elle permis aux Sédunois de retrouver le chemin de la victoire à l'extérieur, eux qui restaient sur deux revers de rang? La réponse est non. La prestation a-t-elle toutefois été meilleure que celle d'il y a un mois? Là, c'est oui. Le FC Sion a été meilleur au niveau de l'attitude, mettant davantage d'impact physique, chose que reprochait le technicien français à ses joueurs fin août.

Faute inutile au poteau de corner

L'ouverture du score zurichoise ce dimanche a cependant été en grande partie rendue possible par... un excès d'engagement de Joël Schmied qui s'en est allé faire une faute inutile sur un Daniel Afriyie qui se dirigeait vers le poteau de corner. Sur le coup franc, Mounir Chouiar pose la balle sur la tête de Mariano Gomez, vainqueur de son duel face à Théo Berdayes, préféré à Théo Bouchlarhem (17e). Les Zurichois menaient ainsi déjà au score sur leur première tentative.

Cette réussite n'a néanmoins pas entamé le moral des Sédunois qui ont ensuite pris l'initiative du jeu pour se créer quelques situations jusqu'au thé. Sans toutefois vraiment parvenir à inquiéter Yanick Brecher. Seul Ilyas Chouaref, sur une frappe trop centrée, a réellement mis le portier zurichois à contribution (26e).

Qu'en a pensé l'entraîneur assistant d'Yverdon Sport?

Cette tentative a ensuite débouché sur un corner. Exercice que les Sédunois peinent toujours à maîtriser, ce que reprochait déjà Joël Schmied après le nul 0-0 face à Lugano dimanche dernier. À Zurich, c'est Anton Miranchuk, titularisé sur l'aile gauche, qui s'est chargé de les botter, sans grande réussite, ses envois se heurtant souvent au premier rideau défensif zurichois.

Pour résumer, Sion tenait tête au FC Zurich, mais manquait bien trop de trancher dans les trente derniers mètres pour espérer revenir au score. Du pain béni pour Ricardo Moniz et ses joueurs qui pouvaient ainsi se contenter de gérer la rencontre. De quoi donner des idées à Yverdon Sport, futur adversaire des Sédunois (samedi 18h), représenté au Letzigrund par l'un de ses entraîneurs assistants.

Le FC Sion manque de tranchant dans la surface adverse

Le début de seconde mi-temps a failli voir l'international russe inscrire un but de grande classe. Mais sa tentative de lob des 25 mètres, à la suite d'une belle ouverture dans la profondeur de Numa Lavanchy, a manqué le cadre de peu (51e). Cette action était d'ailleurs la dernière à mettre au crédit d'Anton Miranchuk, remplacé à la 65e minute de jeu par Dejan Djokic.

Ce changement était déjà le troisième opéré par Didier Tholot depuis le retour des vestiaires, après les entrées de Marquinhos Cipriano pour Nias Hefti et de Théo Bouchlarhem pour Théo Berdayes. Le Bordelais n'était visiblement pas satisfait du spectacle proposé et malheureusement pour lui, comme pour les supporters valaisans ayant entrepris le déplacement, l'égalisation ne viendra pas malgré encore les deux entrées de Mohcine Bouriga et de Cristian Souza. La faute une nouvelle fois à une trop grande maladresse dans la surface adverse et ses environs sur plusieurs situations.

Costa et Bouchlarhem touchent la barre

La meilleure situation de la dernière demi-heure est à mettre au crédit de Théo Bouchlarhem, donc la frappe a rebondi sur la barre de Yanick Brecher (94e). Sort que le Français partage avec Baltazar Costa, dont la tentative avait été déviée par le portier zurichois sur sa barre (81e). Les Valaisans, ayant réalisé leurs cinq changements, ont été contraints de finir à dix et demi à cause de la blessure de Noé Sow, resté tout de même sur la pelouse, mais à un poste plus avancé.

Le FC Sion, en manque de créativité et de tranchant offensif (4 tirs cadrés sur 15 essais, s'incline donc face à un petit (2 tirs cadrés sur 8 tentatives), mais solide Zurich sur la plus petite des marges. Prochain rendez-vous, à Tourbillon face à YS pour une rencontre entre une équipe invaincue à domicile et une qui ne gagne pas à l'extérieur.