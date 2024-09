«Cette défaite face à Lausanne a fait du bien»

Bastien Feller Journaliste Blick

Le coup de gueule de Paul Bernardoni après la défaite d'Yverdon Sport face au Lausanne-Sport (3-1) a fait le tour des réseaux sociaux durant la semaine écoulée et a probablement été un sujet de discussion dans les bistrots nord-vaudois. Mais le plus important est bien le fait qu'il a été compris par ses coéquipiers, lesquels ont montré un bien meilleur visage face au FC Saint-Gall (1-0), notamment en deuxième mi-temps.

«Ce n'est jamais bon de parler à chaud, mais à un moment, c'est bien aussi de dire ce que l'on a sur le cœur», réagit le portier français, fier de la performance des Nord-vaudois contre les Brodeurs. «J'étais sûr de moi. À domicile, je nous sens tellement fort. J'ai vu aussi comment les gars sont entrés sur le terrain... Nous avons encore réussi à faire un super résultat ici. Et cela contre une équipe européenne.»

YS s'est remis en question

Pour parvenir à ce résultat, lequel, il faut bien le dire, était quelque peu inespéré après les 45 premières minutes, l'équipe est passée par une remise en question, partage le gardien d'YS. «C'était une semaine dure et un peu tendue, on ne va pas se mentir. Le championnat est vraiment serré. C'est tellement compliqué que tu as l'impression que tu peux vite décrocher. Nous sommes une équipe jeune et j'ai l'impression que ça panique un peu vite. J'ai trouvé une vraie union ce soir.»

De son côté, Mohamed Tijani, de retour au jeu ce samedi après un mois d'absence, estime que cette défaite à la Tuilière a fait du bien aux Nord-vaudois. «On ne s'est pas fait de cadeau à l'entraînement cette semaine. J'ai reçu un coup par un attaquant et j'ai failli rechuter. Il y avait plus d'envie que les autres semaines. Cela ne rigolait plus. Cette mentalité et cette volonté de bien faire les choses, il faut l'emmener avec nous tout le temps.»

Anthony Sauthier de retour à droite

Naturellement, tout n'a pas été parfait ce samedi au Municipal. Les Saint-Gallois ont été supérieurs dans le jeu et auraient pu, ou même dû, rentrer au vestiaire à la pause en menant au score. Mais c'était sans compter une nouvelle fois sur un grand Paul Bernardoni, lequel s'est employé à de nombreuses reprises face à Chadrac Akolo, Lukas Görtler et Christian Witzig et a donc maintenu YS en vie. «C'est une victoire qui fait du bien de par son scénario», réagit l'ancien joueur de Bordeaux et Saint-Etienne notamment.

De son côté, Alessandro Mangiarratti, qui a pris pour lui l'échec face au LS, est revenu à ses fondamentaux en décidant d'aligner une pointe, Hugo Komano, buteur ce samedi, en lieu et place de Franco Gonzalez. Le technicien tessinois a également pu compter sur le retour de suspension au milieu de Boris Cespedes et de blessure de Mohamed Tijani en défense centrale. Deux éléments «historiques» d'YS. Tout comme Anthony Sauthier, dont l'envie a manqué durant le derby, qui a pu profiter de la blessure de Dimitrije Kamenovic pour retrouver son flanc droit. Mateusz Legowski, sorti après 30 minutes de jeu à la Tuilière, a lui reçu une deuxième chance en étant titularisé aux côtés du Bolivien et a été meilleur.

«Nous voulons compter dans ce championnat»

«Cette volonté de gagner les duels, il faut l'avoir à chaque match, souffle Alessandro Mangiarratti. Nous nous sommes bien parlés cette semaine. Les gars ont montré leurs qualités sur le terrain. Nous avons subi en première mi-temps, c'est clair. Saint-Gall est individuellement et collectivement parlant au-dessus de nous, mais nous avons joué avec nos valeurs et nos qualités, ce qu'il faut faire chaque semaine.»

Samedi prochain, YS, qui n'a pas regagné à l'extérieur depuis maintenant un an et qui devra faire sans Djibril Diop qui s'est cassé le pied, se rendra à Tourbillon y défier une équipe qui n'a toujours pas perdu à domicile cette saison. «Un match très important, lance Paul Bernardoni. Il faut recréer une dynamique, car le foot ce sont des séries. Sous la douche, j'ai réfléchi à ce qu'il faudra faire pour la créer. Nous allons en discuter avec le coach. Il faut changer quelque chose pour faire tomber ce mal-être à l'extérieur. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on veut compter dans ce championnat et cela passe par les résultats à l'extérieur.»