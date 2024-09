Un très bon Timothé Cognat à mi-terrain et un nouveau but de Dereck Kutesa ont suffi à Servette pour battre le Lausanne-Sport (1-0) au terme d'un derby intense, mais pauvre en rebondissements et en actions de classe.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Timothé Cognat a désormais disputé 250 matches avec le Servette FC. Et il a une nouvelle fois été très bon ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le derby du Lac peut parfois être furieux, riche en provocations et en retournements de situation. L'histoire de ces confrontations entre «frontaliers» et «pêcheurs» le montre: l'irrationnel peut s'y inviter, les coups de coude dans la gueule aussi. Et puis, bien sûr, le football est ainsi fait que le spectacle ne peut pas toujours être à la hauteur des attentes, et la vérité est que ce premier derby lémanique de la saison a souvent été lénifiant, ou en tout cas pauvre en émotions ce samedi à La Praille devant 12'685 spectateurs qui n'ont vibré que par séquences. Il serait faux, ou en tous les cas largement exagéré, de dire qu'il ne s'est rien passé, mais la vérité est qu'il ne s'est pas passé grand chose de fou.

Un derby qui ne rentrera pas dans l'histoire du football

Servette l'a emporté, et s'installe à nouveau en tête de la Super League, mais ce choc ne restera pas dans les annales du football suisse. Le succès grenat est cependant logique et ne souffre d'aucune contestation: le Lausanne-Sport n'en a tout simplement pas fait assez pour espérer mieux.

Miroslav Stevanovic n'est plus indiscutable

Les esthètes du football doivent désormais s'y habituer: Miroslav Stevanovic n'est plus un titulaire indiscutable dans une équipe de pointe en Super League. Jusqu'au début de cette saison, le génie bosnien était préservé pour les grandes occasions, surtout lorsque Servette jouait tous les trois jours, mais, aujourd'hui, même pour un derby du Lac, il est prié de s'asseoir sur le banc au coup d'envoi, ses 34 ans ne l'autorisant plus qu'à disputer une demi-heure à haute intensité. Ce constat est triste, bien sûr, mais il n'est malheureusement pas faux et Thomas Häberli prend sans doute la bonne décision en faisant de plus en plus souvent débuter Julian von Moos dans le couloir droit. Le jeune ailier a réussi une belle première mi-temps ce samedi face à Morgan Poaty et son habileté dans les petits périmètres, couplées à ses indéniables qualités de vitesse, ont fait mal au Lausanne-Sport.

Le derby des tribunes côté grenat... Photo: Pascal Muller/freshfocus

Servette a pris l'avantage à la 32e grâce à un corner de Julian von Moos, justement, Alexis Antunes gagnant son duel de la tête face à Karim Sow, pourtant bien plus grand que lui, et déviant de la tête en direction du but de Karlo Letica. Le gardien croate a glissé au moment de sa prise d'appui et voilà Dereck Kutesa qui avait n’a plus qu’à tacler le ballon dans le but vide. 1-0 pour Servette!

Alban Ajdini manque l'occasion d'égaliser

Lausanne, dominé à mi-terrain, a eu le mérite de ne pas lâcher et de se créer une immense occasion avant la pause. Alban Ajdini a pu s'échapper côté gauche et filer en direction du but de Jérémy Frick, préféré à Joël Mall pour ce derby. L'avant-centre genevois du LS a cependant manqué de lucidité après sa course et a choisi le premier poteau, mais le gardien du SFC avait bien anticipé et a pu dévier son envoi en corner. Dommage, car Teddy Okou était seul à quelques mètres de là face au but vide... Cette opportunité manquée laissera beaucoup de regrets au Lausanne-Sport et à Alban Ajdini, lequel aurait bien aimé marquer face à son club formateur, comme à chaque match de Super League de la saison dernière.

... et côté bleu et blanc. Photo: keystone-sda.ch

Son FC Lausanne-Sport mené 1-0 à la pause, Ludovic Magnin n'a pas attendu pour réagir. Diogo Carraco, bien discret à mi-terrain face à Timothé Cognat et David Douline, ce qui arrive à d'autres, a cédé sa place à Koba Koindredi dès la pause, tandis que Kaly Sène et Konrad de la Fuente sont entrés à l'heure de jeu pour Alban Ajdini et Teddy Okou.

Usman Simbakoli s'est bien battu

Du côté servettien, Anthony Baron (pour Alexis Antunes, Timo Cognat montant d'un cran), Miroslav Stevanovic et Enzo Crivelli ont eux fait leur entrée entre la 54e et la 62e, le dernier nommé remplaçant Usman Simbakoli. Un mot sur le match de l'avant-centre du SFC, buteur la semaine dernière à Grasshopper: son activité est appréciable et sa mentalité était adéquate pour un derby ce samedi. Il n'a pas le toucher de balle d'Andriy Shevchenko, ou de Julian Alvarez pour nos plus jeunes lecteurs, mais sa combativité fait plaisir à voir et, surtout, aide son équipe. Il mérite sans doute d'être revu, tout comme ce Servette FC leader de Super League en ce samedi soir.

Les Grenat se réveilleront donc en tête dimanche matin et pourront assister sereinement aux matches de l'après-midi. Le LS, lui, ne peut pas avoir de regrets: il aurait fallu montrer autre chose pour espérer ne serait-ce qu'un point ce samedi à la Praille.

Prochaines étapes pour les deux équipes, Lucerne-Lausanne samedi et un très alléchant Saint-Gall-Servette dimanche. Ensuite, place à la trêve internationale.