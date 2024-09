«Être titulaire avec une telle concurrence renforce ma confiance»

Matthias Davet Journaliste Blick

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Les deux débuts de saison de Jamie Roche à Lausanne se ressemblent. À chaque fois, le milieu de terrain a dû ronger son frein. Normal lors du premier exercice, lui qui découvrait un nouvel environnement, alors que cette saison, il s'agissait véritablement d'un choix du coach. Mais le Suédois n'a pas tremblé.

Par deux fois, il est parvenu à montrer suffisamment de bonnes choses pour être titularisé par Ludovic Magnin. Et une fois sur le terrain, il a continué dans cette lancée pour conserver cette place. Cette année, il en est désormais à six titularisations de rang.

Avant le derby face à Servette, Jamie Roche s'est confié à Blick sur ses premiers mois au bord du Léman, sa place dans l'équipe et… son rapport au Lausanne HC.

Cela fait maintenant 14 mois que tu es à Lausanne. Comment ça se passe pour toi?

Je me plais beaucoup ici. Je pense avoir franchi des étapes importantes dans mon développement, comme je l'avais souhaité. C'était aussi crucial pour moi de quitter la Suède pour tester de nouvelles choses. Le football est meilleur ici et je sens que je me développe comme j'en avais envie.

Et d'un point de vue plus personnel, comment trouves-tu ta vie à Lausanne?

C'est vraiment bien, surtout au bord du lac. La ville est magnifique et j'aime beaucoup être ici.

Tu parles un peu français maintenant?

(Sourire) Je comprends un peu, mais le parler est plus difficile. C'est surtout avant les matches que je comprends le mieux. Je prends aussi des cours avec le club.

En tant que Suédois, tu es allé voir des matches de hockey?

(Rires) Oui, l'année dernière, j'y allais souvent. Ma copine et moi étions proches de Christian Djoos et de sa femme, mais ils sont rentrés en Suède cet été. On connaît encore quelques joueurs, donc on ira peut-être à quelques matches. J'aime bien le hockey.

En arrivant, il t'a fallu deux mois pour prendre tes marques et devenir titulaire. Est-ce que tu t'y attendais?

Oui, bien sûr. On veut toujours jouer dès son arrivée, mais il faut aussi comprendre comment le club fonctionne et comment il veut jouer. Cette période a été importante pour moi pour apprendre.

2:56 Lausanne-Yverdon: Le derby vaudois pour le LS

Ensuite, tu as enchaîné 18 titularisations en 19 matches. Comment as-tu vécu cette période?

C'était super. Je voulais jouer autant que possible, mais je prends les matches un par un et je fais de mon mieux à chaque fois que je suis sur le terrain.

Entre mars et la fin de la saison, tu n'as pas beaucoup joué à cause de blessures. Comment as-tu vécu cette période ?

Oui, ça a été difficile. J'ai eu quelques petites blessures qui m'ont empêché de m'entraîner et elles m'ont affecté quand je voulais jouer. Mais j'ai beaucoup appris, même si c'était dur de ne pas pouvoir jouer à mon maximum.

Est-ce que ne pas jouer pendant cette période a été difficile à gérer?

Oui, bien sûr. Quand tu es là pour jouer au football, c'est dur de ne pas pouvoir le faire. Mais avec le recul, j'en ai tiré des leçons qui me serviront à l'avenir.

Au début de cette saison, tu n'as pas beaucoup joué. Était-ce dû à une blessure ou à une décision de l'entraîneur?

C'était plutôt la décision de l'entraîneur. Mais je n'avais pas peur de perdre ma place – tu ne peux pas avoir ce genre de pensées. J'essaie juste de me concentrer sur mes performances à chaque entraînement et chaque match.

Est-ce que cela te motive davantage?

Bien sûr. Ça motive toujours de vouloir jouer, mais même quand tu joues, tu dois garder cette motivation pour continuer à t'améliorer.

Puis, tu as été titulaire lors des six derniers matches. Est-ce que ça a été un soulagement?

Non, je ne parlerais pas de soulagement. J'étais content de rejouer, mais il faut rester performant chaque week-end. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe, donc la concurrence est toujours présente.

Justement, la concurrence est forte au milieu de terrain à Lausanne. Comment la gères-tu?

Je pense que cela motive tout le monde, pas seulement le milieu de terrain, mais dans toute l'équipe. C'est une bonne chose, ça pousse chacun à donner le meilleur de lui-même à chaque entraînement et chaque match.

Est-ce que le fait de savoir que tu es titulaire avec une telle concurrence t'aide à gagner en confiance?

Oui, bien sûr. Jouer dans une équipe avec une telle concurrence renforce ta confiance, mais ce n'est jamais facile d'être titulaire. Ça demande du travail et de l'expérience.

Tu as marqué ton premier but avec Lausanne en Coupe face à Champel. Comment l'as-tu vécu?

C'était sympa! Ces matches de Coupe sont toujours difficiles à leur manière, et marquer a été un plaisir. J'espère aussi scorer en championnat pour pouvoir comparer les deux. Peut-être ce week-end (rires).

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Que te manque-t-il pour être l'un des meilleurs joueurs de Super League?

Je pense que je peux encore améliorer mon jeu avec le ballon, notamment dans la manière de contrôler le jeu et d'être plus impliqué. Je travaille beaucoup là-dessus et j'ai déjà fait de gros progrès ces derniers mois.

En début de saison, les dirigeants ont parlé du top 6 comme objectif. Est-ce que cela ajoute de la pression?

Je ne pense pas, car tout le monde dans l'équipe partage le même but. Nous ne sommes pas contents d'être dans les six dernières places. Le top 6 n'est pas un objectif irréaliste pour notre équipe, donc je dirais qu'il n'y a pas de pression supplémentaire.

Le début de saison a pourtant été compliqué en termes de résultats. Comment l'équipe gère-t-elle cela?

C'est toujours difficile quand les résultats ne sont pas là, mais nous avons un bon staff qui nous pousse et on sent que l'équipe est sur la bonne voie.

Ce week-end, vous affrontez Servette. J'imagine que tu ressens à quel point ce match est important pour le club et le public…

Oui, absolument. C'est l'une des premières choses qu'on m'a dites quand je suis arrivé ici. J'ai compris que c'était un grand match pour les joueurs, le staff, les supporters et toute la ville de Lausanne. On veut jouer notre meilleur football.

En Suède avec Sirius, tu avais joué des derbies?

(Il réfléchit) Pas vraiment. Nos rivaux sont montés cette année et je n'ai donc pas joué ce genre de matches quand j'étais là-bas.

Et maintenant, tu vas à nouveau vivre ça, après deux derbies contre Servette la saison dernière…

Ce sont toujours des matches spéciaux. Je me souviens encore de notre affrontement à domicile contre Servette l'an dernier, c'était un grand moment pour tout le monde.