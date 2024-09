Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Alban Ajdini a connu sa première titularisation de la saison en Super League ce dimanche face à Yverdon. Photo: IMAGO/Mediafab.ch

Comment mieux répondre à la confiance de son entraîneur? Titularisé pour la première fois de la saison en Super League ce dimanche face à Yverdon (3-1), Alban Ajdini s'est montré décisif après... 100 secondes! L'avant-centre a en effet pu dévier subtilement le centre de Raoul Giger vers la zone dangereuse devant le but de Paul Bernardoni, là où Alvyn Sanches a pu récupérer l'offrande et inscrire le 1-0 juste en face du Kop Sud.

Une action travaillée à l'entraînement

«C'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé à l'entraînement et on voit que ça porte ses fruits. 'Vini' était juste derrière, il sent bien le coup et il la met au fond», se réjouit l'attaquant du LS, qui a effectué un vrai bon match en pointe. Sa prestation a été unanimement saluée et il a eu le mérite d'attendre sa chance et de la saisir au bon moment, lui qui peut évoluer aussi bien en tant qu'avant-centre qu'en tant qu'ailier.

«Quelle que soit ma place, j'essaie d'être décisif ou important pour l'équipe. Ce dimanche, ça s'est bien passé...», répond-il modestement. A-t-il l'impression d'avoir saisi sa chance? «Oui, clairement. Après, je pense aussi à l'équipe et je dois dire que ce sont trois points qui nous font du bien.»

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le LS jouant avec une seule pointe et deux ailiers, Ludovic Magnin avait préféré miser en début de saison sur Kaly Sène, en priorité, et sur Fabricio Oviedo en deuxième recours, pour le poste d'avant-centre. Mais le manque d'efficacité du Sénégalais et la blessure de l'Argentin ont propulsé Alban Ajdini sur le devant de la scène pour ce derby vaudois et il s'agissait d'une très bonne idée, à en juger par le résultat et l'activité du numéro 7 du LS.

En fait, il ne lui a manqué qu'un but pour que sa prestation soit un véritable succès, lui qui n'a pas non plus réussi à marquer en sortant du banc depuis le début de la saison. Sa seule réussite a été inscrite en Coupe de Suisse, à Champel (0-7), ce qui ne peut pas contenter un homme qui a marqué 31 fois en 128 matches avec le FC Stade-Lausanne-Ouchy, d'où il est arrivé cet été au Lausanne-Sport.

Kaly Sène, un concurrent auquel il veut du bien

Mais plus qu'un pur buteur, Alban Ajdini est un attaquant complet, qui aime travailler pour le collectif. Dimanche face à Yverdon, il a ainsi pu montrer ses grosses qualités dans le pressing et dans le travail de l'ombre, toujours utiles pour une équipe. Et il n'a pas manqué de souligner par ses mots l'importance de l'esprit de groupe, notamment par rapport au manque d'efficacité de son concurrent Kaly Sène depuis le début de la saison.

«C'est clair qu'en tant qu'attaquants de pointe, on est jugés par nos buts. Mais je trouve que l'opinion publique est un peu trop dure avec lui. Il fait partie de l'équipe et tout le monde s'entraide. S'il y en a un qui est moins bien, on essaie toujours de l'accompagner vers le haut.»

Retrouver la sélection passera par des bonnes performances avec le LS

Entré en jeu sept minutes en novembre 2023 contre la Biélorussie, l'attaquant du LS ne compte pour l'heure qu'une sélection avec l'équipe nationale du Kosovo, mais, à 25 ans, il sait que son histoire avec les Dardanët n'est pas encore terminée. Surtout au vu des difficultés actuelles de la sélection... S'il espère retrouver le plus vite possible sa sélection nationale, «AA7» sait que seules des performances de qualité en club lui permettront d'être rappelé. «Sincèrement, pour l'instant je n'ai pas de contact. Il faut surtout que j'enchaîne les matches avec le LS et que je performe. La suite viendra toute seule.»

Servette, un adversaire qui lui convient bien

Tiens, d'ailleurs, le prochain match s'annonce particulièrement intéressant pour lui puisque le Lausanne-Sport se déplacera chez lui, à Genève, face à un Servette FC où Alban Ajdini a été formé. «Et j'aime bien jouer contre eux», rappelle-t-il dans un sourire. La saison dernière, il a en effet marqué lors de chaque affrontement de Super League entre le FC Stade-Lausanne-Ouchy et le club grenat: trois matches, trois buts! «Je me réjouis déjà d'y être», sourit l'attaquant, impatient de vivre «ce bon match contre une belle équipe».

Ludovic Magnin, lui, n'a fait aucun mystère en conférence de presse d'après-victoire contre Yverdon lorsque Blick lui a posé la question de savoir si son numéro 7 avait gagné le droit d'enchaîner samedi prochain à La Praille. La réponse a été un grand «oui», franc et convaincu.