Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Fair-play, Ludovic Magnin réconforte Alessandro Mangiarratti après la rencontre. Photo: keystone-sda.ch

«Dès que l'équipe est sous pression, elle performe...» Tel était le constat de Ludovic Magnin après le beau succès du Lausanne-Sport (3-1) face à Yverdon ce dimanche après-midi à la Tuilière devant près de 9000 spectateurs. «Ce qui nous manque, c'est la constance. C'est notre marge de progression, elle est bien réelle. Quand j'entraînais en Suisse alémanique, j'avais d'autres soucis, mais pas celui-ici. Ici, il y a des bons côtés aussi, bien sûr, c'est une formidable aventure humaine, mais il faut constamment mettre la pression. Et on l'a vu ce dimanche, quand l'équipe répond, que le début de match valide le discours, alors on est beaux à voir jouer...»

«Je vous dis que le LS a été très bon aujourd'hui»

La première demi-heure du Lausanne-Sport peut en effet facilement être qualifiée d'excellente, tant dans l'efficacité que dans le contenu. «On a fait une très grosse entame de match. Notre pressing haut a très bien fonctionné, ce qui n'a pas toujours été le cas face à une défense à trois centraux. Notre première mi-temps a été très bonne.» Est-elle à relativiser du fait de la faiblesse d'Yverdon Sport? La question agace le coach. «Chaque fois que le LS est bon, on dit que c'est parce que l'adversaire est faible. Moi je vous dis que le LS a été très bon aujourd'hui.»

Cette victoire, qui fait du bien («Il suffit de regarder le classement»), le Lausanne-Sport la doit à sa qualité de jeu et à son excellente première mi-temps. Pour autant, le penalty encaissé en fin de match ne plaît pas à Ludovic Magnin. «Ce but m'énerve énormément. On a encore beaucoup de choses à travailler, c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire bravo aux joueurs.»

Alvyn Sanches a lancé sa saison

Et principalement à Alvyn Sanches, auteur d'un doublé et d'une prestation impressionnante sur le plan technique? «Alvyn, c'est un joueur, qui a vécu des choses inédites dernièrement sur le plan privé et sur le plan professionnel. On a investi énormément d'énergie pour discuter avec lui. Mais après, c'est à lui de faire le job», a répondu Ludovic Magnin, conscient que le mercato avait eu une incidence négative sur les prestations de son meneur de jeu, dont les mois de juillet et d'août ont été particulièrement compliqués.

Alban Ajdini félicite le double buteur du jour Alvyn Sanches. Photo: keystone-sda.ch

Un autre joueur a impressionné à mi-terrain. Jamie Roche. «Il nous apporte de l'équilibre, c'est son job», l'a complimenté Ludovic Magnin, très content de la performance d'ensemble de ses joueurs. Avec «2,5» Vaudois sur le terrain au coup d'envoi (Alvyn Sanches et Diogo Carraco, plus Karim Sow, d'Estavayer-le-Lac, le LS a montré des valeurs de combativité et d'envie supérieurs à Yverdon Sport. Reste maintenant à progresser sur cette fameuse constance. Mais comment? «Si j'avais la réponse, on ne serait pas aussi inconstants justement. On peut montrer de très belles phases de jeu contre tout le monde, on l'a fait durant tous les matches par moments, mis à part à Sion et contre Lugano. Mais on n'a pas toujours été récompensés.» Ce dimanche, cela a été le cas.

Le derby du Lac fait déjà polémique

Place au derby du Lac samedi prochain à La Praille et la passe d'armes a déjà débuté en salle de presse ce dimanche après la rencontre. Un emblématique journaliste genevois et le très Vaudois Ludovic Magnin se sont en effet disputés, avec un grand sourire, sur l'appellation de ce fameux lac, chacun défendant ses arguments sans rien lâcher. Ce sont le genre de petits détails qui font aussi une identité, aussi symboliques soient-ils!