Bastien Feller Journaliste Blick

«Ils sont là! Ils sont là!», crient en chœur les juniors E3 et E4 du FC Renens alors que Fabricio Oviedo et Konrad De La Fuente sortent d'une grosse voiture de marque allemande sur le parking du Centre Sportif du Censuy. La raison de la venue de ces deux joueurs du Lausanne-Sport chez le «petit» voisin renanais? La nouvelle édition de l'opération «un club-un joueur» du LS. Depuis trois saisons maintenant, les clubs amateurs du canton ont l'opportunité, s'ils sont tirés au sort, d'accueillir un ou plusieurs joueurs pros à l'entraînement d'une de leurs équipes junior.

«Sur Instagram, j'ai vu la story du club qui partageait le lien pour s'inscrire quelques minutes après sa publication et je n'ai pas hésité une seconde», nous explique Hugo, jeune entraîneur du FC Renens et bénévole les jours de match à domicile du LS. «C'est une superbe opportunité pour les jeunes, mais également pour nous. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir coacher des pros une fois dans sa vie.»

«Les petits clubs forment le LS»

«Ce sont aussi les petits clubs qui forment le LS, rappelle quant à lui Tiago, le deuxième entraîneur en poste ce jour-là. «Plusieurs joueurs sont passés de Renens à Lausanne par le passé.» Le dernier en date? Cameron Puertas, parti ensuite s'imposer en Belgique avant de signer cet été en Arabie Saoudite. «Les prochains sont peut-être devant nous», sourit-il, lui aussi ravi de pouvoir vivre cette expérience avec ses juniors.

Konrad De La Fuente et Fabricio Oviedo ont donc pris la route de Renens, durant la dernière pause internationale, pour y passer un moment avec les jeunes licenciés du coin. Durant une heure trente, petits et grands ont partagé le terrain malgré la pluie. Il en fallait toutefois bien plus pour arracher leur sourire à ces jeunes de 9 et 10 ans. Mais également à plusieurs de leurs parents, présents sur le bord du terrain, cherchant à s'abritant sur le banc de touche. «C'est super. Ils en garderont des souvenirs pour la vie», se réjouit la maman de l'un d'entre-eux.

Opération réussie pour le LS

Du côté des deux joueurs hispanophones, qui ont signé des autographes et pris des photos par dizaines, le moment a également été apprécié. «Cela nous rappelle notre jeunesse», rigolent-ils avant de reprendre la route vers Lausanne et de leur vie de professionnel avant de peut-être recroiser un jour l'un ou l'autre junior renanais à la Tuilière.

L'opération s'avère une nouvelle fois être un succès pour le LS qui compter sans doute désormais quelques supporters de plus dans ses rangs.