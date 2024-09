Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse a eu lieu, et les Romands n'ont pas été gâtés. Les rencontres se dérouleront entre le 3 et le 5 décembre.

Sion, Lausanne et Yverdon pas vernis

Le deuxième tour de la Coupe désormais derrière, avec quelques surprises comme les éliminations de Servette à Schaffhouse et Lucerne à Aarau, le tirage au sort des huitièmes de finale a eu lieu ce dimanche après la qualification au bout du suspense de Bâle face à Nyon.

Et on peut dire que la tâche ne sera pas aisée pour les Romandes. Si Sion se rendra à Bâle, Lausanne ira lui à Winterthour, alors qu'Yverdon recevra Lugano et que Carouge défiera Aarau sur son terrain. Bienne s'en sort le mieux avec un déplacement à Langenthal, club de 1re Ligue.

À noter également le derby zurichois entre Grasshopper et le FC Zurich. Les rencontres se dérouleront entre le 3 et le 5 décembre.

Grasshopper - FC Zurich

Bâle - Sion

Yverdon - Lugano

Winterthour - Lausanne-Sport

Bellinzone - Saint-Gall

Schaffhouse - Young Boys

Aarau - Etoile Carouge

Langenthal (1re ligue) - Bienne (PL).