Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ludovic, Foto, bitte! Nati-Legende!» Ludovic Magnin a dû s'arrêter tous les deux mètres après ce deuxième tour de Coupe entre le moment où il est sorti du terrain et celui où il a pu regagner le bus du Lausanne-Sport ce samedi à Zollbruck. Les débordements côté gauche de l'ancien latéral de la Nati ont visiblement marqué les esprits dans l'Emmental, plus que dans la banlieue genevoise au premier tour, et c'est avec un grand sourire que Ludovic Magnin a enchaîné les selfies. Il a quand même trouvé le temps de s'arrêter vers Blick entre deux photos.

Coach, c'est ça la beauté de la Coupe, non?

Oui, je pense que les coulisses de l'événement étaient vraiment top. Il y avait un vrai «feeling Coupe de Suisse» avec un tout petit terrain. On a dit tout de suite oui pour jouer, d'ailleurs, pas comme d'autres. Je pense qu'on joue aussi au foot pour ça, le mélange amateurs-professionnels. On a vu, on a souffert. Enfin, on n'a jamais eu de problème pour gagner ce match, on a contrôlé de bout en bout, mais on a eu de la peine à mettre le deuxième. Ils ont bien défendu, ils ont été très bas. On a fait le job, on a été solides, on a été sérieux, professionnels. Et c'est ce que je voulais. Encore quatre matches.

Content de l'attitude de vos joueurs aussi?

Absolument. Tout le monde était concentré, on n'a rien laissé, on a joué très sérieusement, on n'a pas commencé à s'enflammer ou à perdre des positions parce qu'on avait le ballon. C'était bien dans l'ensemble, même s'il a manqué le deuxième, voire le troisième, but en première mi-temps.

Noë Dussenne et Ludovic Magnin ont assuré l'essentiel ce samedi à Zollbruck, dans l'Emmental profond. Photo: keystone-sda.ch

Vous allez avoir des problèmes à mi-terrain les prochaines semaines avec les absences d'Antoine Bernede et d'Olivier Custodio. C'est pour cela que Koba Koindredi est déjà entré à la pause aujourd'hui?

Oui. C'est un joueur qui a besoin de temps de jeu, il n'a fait aucun entraînement collectif au Sporting. Il n'a fait que de l'individuel. Aujourd'hui, je lui ai donné 45 minutes. On voit qu'il a beaucoup de foot, mais qu'il manque de rythme. On va devoir accélérer son intégration à cause des blessés. Mais les bons joueurs s'adaptent toujours et s'adaptent vite.

Diogo Carraco, titulaire aujourd'hui, aura aussi une carte à jouer, j'imagine?

Oui. J'ai bien aimé son match contre Nyon pendant la trêve. Ca va se jouer entre Koba et lui dès cette semaine.

Karim Sow sort d'un bon match contre YB, il a marqué deux fois ce samedi. Comment peut-on parler de son statut désormais? Il a sa place de titulaire et il ne doit plus la lâcher, c'est ça?

C'est exactement ça. Je l'ai dit à Karim: il est dans l'équipe et c'est à lui de voir s'il reste ou non. Je lui ai dit qu'il avait sa chance et qu'il ne fallait pas la louper. Il ne l'a pas loupée. Aujourd'hui, à part sur deux ou trois relances, il a été très bon avec Noë Dussenne. Et voilà, c'est le foot! Kevin Mouanga pousse derrière, s'entraîne dur, le meilleur va jouer. Tant que l'équipe fait des points ou gagne, je la change très rarement.

Ce qui veut dire que mercredi contre Lugano, ce sera l'équipe d'aujourd'hui?

Karim va débuter mercredi, c'est certain.

La semaine à venir s'annonce importante: Lugano mercredi, Yverdon dimanche, les deux fois à la Tuilière...

Le renvoi du match de Lugano ne nous a pas fait du bien, c'est certain. Maintenant, on va avoir un gros match à la maison contre Lugano, puis après Yverdon, qui sera bien reposé. Il va falloir qu'on soit bons deux fois, mais on va être bons deux fois.

Vous nous offrez un début de polémique? Le fait que Lugano ait eu droit un week-end de repos à cause de la Coupe d'Europe ne vous plaît pas?

Je ne fais pas de polémique, je fais une analyse du championnat et le championnat n'est pas le même avec ces reports. Si on renvoie des matches et qu'on les fixe en semaine, d'autres vont devoir jouer deux fois. Nous, en l'occurrence. Ce n'est pas une polémique, c'est factuel.

Oui, mais ces matches européens, vous les avez joué, vous étiez content d'avoir le week-end pour vous préparer, non?

Aujourd'hui, nous on joue pour aller disputer ces matches. Je ne comprends pas que les équipes qui jouent la Coupe d'Europe puissent renvoyer des matches de championnat, c'est tout.