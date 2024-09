1/16

Dino Kessler et Sven Thomann

Aussitôt dit, aussitôt fait. La vision du président des Tigers, Peter Jakob (68 ans), était de préparer le club à l'avenir en construisant un centre d'entraînement avec une deuxième patinoire. Après environ 17 mois de travaux, le campus financé par des fonds privés est désormais là. Dans les délais impartis. Une merveille du monde dans l'Emmental.

Jusqu'au début des travaux de démolition en mars 2023, le courant d'air de l'ancienne, et très rustique, halle soufflait encore à cet endroit. Pour les SCL Tigers, c'est désormais le début d'une nouvelle ère: en termes d'infrastructures, le club fait désormais partie de l'élite nationale.

Peter Jakob et son entreprise (Jakob Rope Systems) se sont taillés la part du lion dans ce projet de 22 millions de francs. Les SCL Tigers participent à hauteur de 1,5 million, un prêt qui doit être remboursé sur dix ans.

Tout ce qui se trouve dans le campus

L'avenir se présente ainsi: une deuxième patinoire aux dimensions de la NHL (26 mètres de large au lieu de 30), une patinoire plus petite (200 m2) équipée de glace synthétique (Greenice) pour les entraînements spéciaux et les loisirs, une brasserie joliment aménagée pour se restaurer et se détendre, des possibilités de parking supplémentaires, sans oublier une salle de gymnastique d'environ 1500 m2 avec diverses possibilités d'entraînement, de matches, de fitness et de musculation ainsi que huit vestiaires supplémentaires.

Les SCL Tigers ne seront pas les seuls à en profiter, les sportifs comme les lutteurs, les athlètes et d'autres clubs de la région en profiteront également. Et une nouvelle tribune supplémentaire (170 places assises et 30 places debout) a été construite sur le côté est de l'Ilfishalle (Emmental Versicherung Arena), à laquelle on peut également accéder depuis le campus. De nouveaux sièges baquets ont également été installés dans la Ilfishalle: tous noirs. Les légendaires bancs en bois à proximité de la glace n'ont bien entendu pas été touchés - un peu de charme rustique est toujours nécessaire.

Une deuxième patinoire pour l'avenir

Le directeur sportif Pascal Müller estime que cette construction est d'une importance capitale : «Pour les Tigers, c'est une question de survie. Nous avons besoin de la deuxième patinoire pour que les professionnels et les jeunes joueurs puissent s'entraîner à des heures raisonnables en plus du patinage général. Sans cette possibilité, nous devrions réduire les effectifs de la relève, ce qui se répercuterait sur la section professionnelle dans quelques années».

Le campus rend les Tigers importants pour le système - relégation exclue

Le campus fait-il désormais des SCL Tigers des co-favoris pour les playoffs et le titre? Le président Jakob avait une belle boutade à proposer à ce sujet: «Si nous gagnons les deux premiers matches, on dira sans doute que c'est maintenant à cause du campus. Si nous perdons trois fois de suite, le campus sera la cause de tous nos problèmes». Bien sûr, il se trompe. Mais il le fait en rigolant.