Shaqiri fait tomber Nyon

Le duel s’annonçait déséquilibré, pour le compte du deuxième tour de la Coupe de Suisse. D’un côté, le Stade Nyonnais, plus petit budget de Challenge League. De l’autre, le FC Bâle, 13 fois vainqueur de ladite coupe. D’un côté un effectif vaudois côté à un peu plus de trois millions de francs. De l’autre un effectif bâlois estimé à quelque 34 millions. D’un côté une affluence moyenne de 781 spectateurs sur le début de saison à Colovray. De l’autre un Parc Saint-Jacques garni de plus de 20’000 supporters à quasi chaque match depuis plus d’une décennie.

Mais à la fin, ce sont onze professionnels (ou semi-pro) face à leurs homologues. Et cette partie a accouché d’un joli duel. Les joueurs nyonnais – souvent anciens juniors des plus grands clubs de la région (LS, Servette) ou de centres de formation de France voisine – n’ont pas eu à rougir face à Shaqiri et autres jeunes pépites du football mondial.

Nyon domine

Sous un beau soleil, les Nyonnais sont entrés dans leur partie sans complexe. Diomandé (4e), puis Deme (5e) allumaient les premières mèches. Dans le premier quart d’heure, les locaux ont fait jeu égal avec les Bâlois. Côté FCB, les essais d’Ajeti ne trompaient pas Mastil, pendant que les imprécisions des défenseurs Vouilloz et Adjetey offraient à Nyon de belles chances de but.

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Au fil des minutes, les joueurs du Stade Nyonnais ont pris confiance. Mastil éliminait un adversaire dans sa surface, Deme trouvait le poteau extérieur après avoir pris la défense bâloise dans le dos (30e). Sur la fin de la première mi-temps, Nyon dominait le FC Bâle et se créait les occasions les plus tranchantes. Mastil, le portier nyonnais, tenait toujours la baraque, sortant notamment un tir d’Ajeti à bout portant (40e). Les locaux ont même cru ouvrir le score dans les secondes précédant la pause. Mais Escorza, puis Diomandé ne parvenaient pas à mettre le ballon au fond.

L'entrée de l'idole

On se disait que les joueurs de Celestini reviendraient des vestiaires avec de meilleures intentions. Ils ont surtout buté sur un Mastil en état de grâce. Le gardien a sorti tour à tour les essais de Kade (49e) et Schmid (53e). Les Bâlois haussaient un peu le ton, profitant de nombreux coups de coin. Pas suffisant pour ouvrir le score. Nyon était, toujours, bien dans le coup. Même s’il s’en est fallu de peu pour que le Vaudois du FCB Kololli, étonnement seul dans la surface, ne cadre sa tête (60e). L’entrée de Shaqiri, à la 79e, a-t-elle changé le court du match? Non, pas grand chose à signaler, et ce jusqu’au bout des six minutes de temps supplémentaire.

On aura droit aux prolongations. Trente minutes de bonheur en plus, comme on dit, pour les quelque 3150 spectateurs présents. Du bonheur, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Le fait saillant? Une intervention de la défense stadiste sur Shaqiri, à l’entrée de la surface. Applaudie comme il se doit par le public nyonnais. Sinon, plus de crampes que d’occasions franches sur la pelouse. À la 112e, Yana était trouvé dans la surface par Pédat, mais sa tête s’en allait au-dessus de la barre. Le public, sentant qu’il avait un rôle à jouer, entonnait des «NY-ON» pour pousser les leurs.

Un rouge, deux pénaltys

À la 115e, Avdullahu se rendait coupable de son deuxième carton jaune et rejoignait les vestiaires, laissant les siens à dix pour les dernières minutes. Les supporters, redoublant d’inventivité, entonnèrent des «HOPP NYON».

Dans le temps additionnel, un corner bâlois. Danger, se dit-on. Mastil réalise une superbe parade sur une tête de Beney. Shaqiri fonce en direction du ballon, est retenu par Jaiteh et s’effondre. L’arbitre désigne le point de pénalty. Le numéro 10 du FC Bâle se fait justice lui-même. On pensait la partie pliée.

Mais sur un long ballon nyonnais, Xhaka fait faute dans la surface. Penalty pour Nyon. Le public exulte. Koré prend le ballon, s’élance et tire. Hitz arrête le ballon et brise les espoirs vaudois. Le Stade Nyonnais tombe avec les honneurs, et même plus que ça.