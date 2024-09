Un faible Lausanne-Sport s'incline face à Lugano

Le Lausanne-Sport, sans idée et envie, s'est incliné face à Lugano ce mercredi à la Tuilière (1-2). Un match à oublier au plus vite pour Ludovic Magnin et ses joueurs.

Bastien Feller Journaliste Blick

Ludovic Magnin annonçait samedi, au terme de son match de Coupe face à Aemme (0-4), que Lausanne allait être bon deux fois cette semaine. La première des deux rencontres de son Lausanne-Sport mettait le FC Lugano sur sa route et il s'est avéré que ce sont les Tessinois qui ont été les meilleurs ce mercredi, prenant au passage la tête de la Super League.

Le LS, qui retrouvait la Tuilière après plus d'un mois passé sur les routes (défaite 3-4 face à Saint-Gall le 4 août), a-t-il toutefois été bon? La réponse est non. Jamais vraiment entré dans leur match, n'affichant pas une très grosse motivation, les joueurs de Ludovic Magnin ont pratiquement subi toute la rencontre le rythme dicté par ceux de Mattia Croci-Torti.

Lugano perd son attaquant dès la 3e

Ces derniers se sont d'ailleurs régalés du positionnement vaudois sur le terrain, décidé très haut en première mi-temps, pour multiplier les longs ballons dans son dos. Shkelqim Vladi aurait d'ailleurs pu profiter de l'un d'eux pour mettre son équipe sur les bons rails dès la 3e, mais l'attaquant s'est heurté à Karlo Letica. À noter que déjà privé de Kacper Pryzybylko et de Renato Steffen, tous deux blessés aux adducteurs, le staff tessinois a également perdu sur cette action son numéro 9.

Cette sortie prématurée et l'entrée en pointe d'un Mattia Bottani davantage habitué à couvrir un couloir n'ont toutefois pas fait changer à Lugano son style de jeu. Et ce dernier s'est montré efficace tout au long des 45 premières minutes, le LS ne s'adaptant pas et laissant dans son dos 50 mètres à couvrir par une défense dont la vitesse n'est pas le point fort.

Poaty lobe son propre gardien

Et ce qui devait arriver arriva lorsque Milton Valenzuela s'est décidé à envoyer un énième ballon au-dessus de la défense adverse. Souhaitant repousser l'envoi et au duel avec Mattia Zanotti, qui était passé près de l'ouverture du score plus tôt (22e), Morgan Poaty lobe finalement son gardien pour donner l'avantage à Lugano (39e). Ce dernier n'est d'ailleurs pas exempt de tout reproche non plus dans l'affaire.

Et Lausanne, avec la première - moyenne - du milieu Koba Koindredi à la Tuilière, dans tout ça? Pas grand-chose, si ce n'est une nouvelle preuve du manque d'efficacité offensif avec une action de rupture très mal conclue par Teddy Okou (17e).

Action de classe des Luganais pour plier l'affaire

Si la seconde période a par séquences été meilleure pour le LS, qui a mieux géré la profondeur dans son dos, c'est tout de même Lugano qui s'est davantage mis en évidence. Ignacio Aliseda n'est par exemple pas passé loin de doubler la mise dès la 53e, mais a buté sur Letica. Le gardien croate venait, comme un symbole, justement de hurler sur le jeune Hamza Abdallah, qui vivait son troisième match en Super League, coupable d'un oubli et d'une naïveté folle, mais heureusement pour le LS finalement sans conséquence.

Devant 3462 spectateurs, dont le coach sédunois Didier Tholot, Lugano a finalement pu doubler la mise à l'entame du dernier quart d'heure de fort belle manière, Yanis Cimigani déposant un délice de ballon sur la tête d'Aliseda. 0-2, la partie était pliée, même si le but de l'espoir finalement tombé des pieds d'un Fousseni Diabaté jusque-là transparent (92e). Il était toutefois trop tard espérer quoi que ce soit.

Deuxième chance pour le LS d'être bon cette semaine: dimanche face à Yverdon, également à la Tuilière (14h15).