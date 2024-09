Pascal Ruckstuhl

Perdre son emploi, un coup dur pour beaucoup, y compris les footballeurs. D'un côté, l'aspect financier pèse. De l'autre, les pensées sombres s'installent. Que faire si les blessures ou l'âge empêchent de signer un nouveau contrat? La fin de carrière semble alors inévitable.

Pour les nombreux joueurs actuellement sans club, l'urgence est de rebondir rapidement. Mais comment ? Et surtout, qui sont ceux qui cherchent un contrat?

Mateo Matic

Le gardien Mateo Matic (28 ans) a joué les deux dernières saisons à Thoune et a presque fait monter le club de l'Oberland bernois en Super League. Le joueur et le club n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur la poursuite de l'aventure, l'ancien junior de GC a participé à la préparation de la saison avec Winterthour. Mais il s'est blessé au plus mauvais moment. Bientôt, il sera à nouveau à 100% de ses capacités et postulera à un poste dans un effectif de Super ou de Challenge League.

Cédric Brunner

Cédric Brunner a 86 matches de Bundesliga dans les jambes, le dernier en date à Schalke, où l'arrière droit a joué deux ans. Depuis l'été, il est sans contrat. Où va-t-il signer? A 30 ans, le Suisse est confronté à la décision la plus importante de sa carrière, puisque son prochain contrat pourrait être le dernier. Cédric Brunner a déjà refusé une offre venue de Suisse. Un retour au pays n'est actuellement pas une priorité pour lui, l'étranger (2e Bundesliga) est plus intéressant.

Michael Lang

À 33 ans, Michael Lang a encore les atouts pour renforcer un club de Super League. Le hic? Il n'a joué que 89 minutes cette année. Son manque de temps de jeu et son âge réduisent ses options. De plus, l’ancien international ne signera que si le projet correspond à ses attentes et celles de sa famille. Sinon, la retraite devient une possibilité de plus en plus concrète.

Fabio Daprelà

Plutôt que de passer une année de plus sur le banc, Fabio Daprelà (33 ans) a décidé de résilier son contrat avec le FC Zurich en raison du peu de perspectives de temps de jeu. Mais le défenseur central peut encore être un renfort en Super League grâce à ses qualités (combativité, volonté). Selon les informations de Blick, il n'a pas encore d'offres concrètes sur la table. Deux clubs suisses - dont l'un serait Winterthour - ont toutefois manifesté un vague intérêt.

Simone Grippo

Un autre défenseur central, Simone Grippo, est sans club. Le joueur de 35 ans veut repartir à l'assaut après son dernier passage à Lausanne. Il s'est maintenu en forme seul pendant l'été et est prêt pour une nouvelle mission.

Samuele Campo

Le milieu de terrain offensif a décidé de se libérer de son contrat au FC Lucerne. Depuis l'été, Samuele Campo (29 ans) est sans contrat. Au vu de son potentiel, c'est presque tragique. Son pied magique est connu dans toute la Suisse. La dernière apparition de Campo sur le terrain remonte à janvier 2023 (!). Il ne semble pas qu'il sera bientôt de retour sur la pelouse de la Super League. Bien trop longtemps sans pratique de jeu.

Josip Drmic

Parmi les chômeurs, on trouve aussi Josip Drmic (32 ans), un ancien avant-centre de la Nati. Sans doute le plus grand nom de la liste! Comme Samuele Campo, Josip Drmic manque de temps de jeu. Son dernier match avec son ancien club du Dinamo Zagreb date de novembre 2023, il n'a ensuite plus joué aucun rôle au sein du club phare croate. Depuis juillet, il est officiellement sans club. Selon les informations de Blick, il y a toutefois des clubs intéressés en Suisse et à l'étranger.

Francisco Rodriguez

Le frère des joueurs de la Nati Ricardo et Roberto Rodriguez a son propre podcast. Sur le plan sportif, il a récemment été retardé par des blessures. Son avenir se situe donc probablement en dehors du terrain. Les frères Rodriguez ont une académie de football qui leur prend beaucoup de temps. Une piste de reconversion plus que crédible, donc.

Toni Domgjoni

On lui prédisait une grande carrière. Mais l'ancien joueur du FC Zurich n'a jamais été heureux après son passage au Vitesse Arnhem, où le meneur de jeu d'Arsenal Martin Ødegaard a également évolué, avec un peu plus de succès. Au cours de ses trois années passées aux Pays-Bas, il ne s'est jamais imposé et depuis cet été, il est sans club. Un retour en Suisse est tout à fait envisageable. Il devra toutefois repartir de zéro.