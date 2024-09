Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Norvège, le nord de la France, le Nord vaudois! Djibril Diop vient du Sénégal, plus précisément de la ville de Thiès, pas loin de Dakar, mais ses aventures footballistiques récentes l'ont largement éloigné de la chaleur du soleil. Mais, au moins, le défenseur central de 25 ans est désormais fixé sur son avenir, après pas mal d'incertitudes indépendantes de sa volonté. Il s'est en effet retrouvé bien malgré lui au coeur d'une des histoires les plus médiatisées du mercato qui vient de se terminer: le vent mis par l'AS Rome au RC Lens.

25 millions dans les caisses du RC Lens?

Le club du nord de la France a un grand besoin de liquidités. Confronté, comme tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à la gestion catastrophique de la LFP dans le dossier des droits TV, le RC Lens cherche de l'agent frais. Et vu que son défenseur central Kevin Danso avait envie de franchir un palier dans sa carrière, toutes les conditions étaient réunies pour un transfert qui allait faire du bien au caissier lensois. L'AS Rome, intéressée, a proposé un joli contrat à l'Autrichien, avec un chèque de 25 millions d'euros pour le RC Lens. Tout le monde était content.

L'AS Rome refroidit tout le monde

Djibril Diop, lui, était tenu au courant de l'avancée du dossier par son agent, puisque le Sénégalais de 25 ans était le remplaçant désigné de Kevin Danso à Lens. Tout était bouclé, ficelé, il suffisait d'attendre la photo de l'Autrichien avec le maillot de l'AS Roma lors de sa présentation officielle. Le Viking FK, son club basé à Stavanger, était d'accord, tout était réglé. Sauf que l'AS Roma a mis un vent à tout le monde.

L'international autrichien Kevin Danso ne jouera jamais à l'AS Rome. Tant mieux pour Yverdon Sport! Photo: Icon Sport via Getty Images

Le club italien a en effet recalé Kevin Danso après la visite médicale, évoquant des problèmes de santé. Le défenseur du RC Lens, furieux, a vigoureusement démenti les allégations romaines, tandis que le club français a dû s'asseoir sur ses 25 millions. Victime collatérale de cette affaire, Djibril Diop pouvait défaire ses valises et retourner à Stavanger.

Djibril Diop a signé trois ans à Yverdon. Photo: GABRIEL LADO

Mais c'est là que Filippo Giovagnoli est entré en scène. Le directeur sportif d'YS a flairé la bonne affaire et sauté sur l'occasion. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché suisse ferme quelques jours plus tard que ses voisins. Yverdon avait un rab d'une semaine pour convaincre Djibril Diop que le nord du canton de Vaud était une meilleure option que le sud de la Norvège, ce qui a visiblement été le cas.

Yverdon, un tremplin pour Djibril Diop?

«J’ai été particulièrement bien accueilli par le staff et mes nouveaux coéquipiers et j’apprécie le caractère familial découvert ici. Je me réjouis de commencer, montrer ce que je vaux et rencontrer les supporters d’Yverdon Sport!», a commenté Djibril Diop à son arrivée, visiblement soulagé d'avoir trouvé un point de chute. Yverdon n'est pas Lens, c'est vrai, mais ses agents lui ont sans doute conseillé de voir le club comme un tremplin, lui qui a signé trois ans pour un montant inconnu, mais possède sans aucun doute un certain potentiel à la revente. Yverdon a-t-il fait la bonne affaire du mercato au tout dernier moment? Comme toujours, le terrain apportera la réponse.