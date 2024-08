«Nous aurions pu vendre Kevin Carlos plus cher qu'à Bâle»

Kevin Carlos a-t-il été transféré pour deux ou trois millions de francs? Lui-même semble se le demander sur cette image.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cette fois, c'est bon, Kevin Carlos est officiellement parti! Directeur sportif d'Yverdon Sport, Filippo Giovagnoli revient pour la première fois sur ce transfert, qui amène de l'argent frais bienvenu dans les caisses d'Yverdon Sport. Mais combien au juste? Deux millions? Trois? La réponse ne viendra pas de lui.

«Je ne suis pas autorisé à vous répondre», sourit l'Italien, en invitant à s'adresser à Jamie Welch ou Jeffrey Saunders, respectivement propriétaire et président d'Yverdon Sport. Aucun des deux Américains n'étant présent, la question demeurera sans réponse pour l'instant. Filippo Giovagnoli dévoile toutefois qu'Yverdon aurait pu espérer plus d'argent pour son avant-centre, auteur de 14 buts la saison dernière en Super League.

«Nous ne voulions pas le vendre»

«Ce que je peux vous dire, c'est que notre propriétaire était prêt à garder Kevin. Il avait un contrat et toute sa place dans notre projet. Nous ne voulions pas le vendre. Mais Kevin a demandé à partir et nous avons alors tout fait pour trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Et je peux vous assurer que Bâle n'était pas la meilleure offre», explique l'Italien.

De qui venaient les offres les plus lucratives? Besiktas? Les pays du Golfe? Silence là aussi. «Il y avait des clubs intéressés. Mais Kevin voulait aller à Bâle, c'était son choix. Au final, nous nous sommes mis d'accord avec Bâle.» Si le montant est secret, mais navigue sans aucun doute quelque part entre deux et trois millions de francs, la plus-value est de toute façon bien réelle pour Yverdon Sport.

L'attaquant de 23 ans s'apprête à faire ses débuts avec le FCB.

«Kevin a été important pour nous, aucun doute. Mais l'inverse est aussi vrai. Il était inconnu en arrivant ici, il venait de quatrième division espagnole, sans aucune référence. Nous l'avons aidé à grandir, comme nous voulons le faire avec Mitchy Ntelo», enchaîne Filippo Giovagnoli.

Le jeune attaquant belge arrive lui du Lokomotiv Plovdiv et là encore, aucune somme de transfert n'a été dévoilée. Mais l'idée est la même: qu'Yverdon serve de tremplin à cet attaquant talentueux, repéré par Filippo Giovagnoli et son équipe en début d'année déjà. Il sera d'ailleurs déjà qualifié pour ce samedi et la réception de Grasshopper (18h).

Un effectif désormais construit

Yverdon, dont le début de saison a été décevant, entend bien réagir lors de ce match très important, qui marquera le retour d'un certain Marco Schällibaum au Stade municipal. «Oui, nous avons souffert en ce début de saison. Nous avons eu beaucoup de blessés, la situation de Kevin n'était pas claire. Maintenant, tout est réglé, notre effectif est construit et nous récupérons beaucoup de blessés. Notre saison démarre maintenant! Je sais que c'est un peu tard, mais c'est le cas», explique le directeur sportif d'Yverdon Sport.

Dernière arrivée en date, celle du latéral droit Gonçalo Esteves, international espoir portugais de 20 ans, formé au FC Porto et passé par l’académie du Sporting Portugal. «Il arrive en provenance de l’Udinese sous la forme d’un prêt d’une année avec option d’achat», précise Yverdon Sport.

La première victoire de la saison samedi?

Filippo Giovagnoli espère ainsi assister à la première victoire d'Yverdon cette saison (deux nuls, trois défaites) et a de sérieuses raisons d'être optimistes à ce sujet. «Mercredi, nous avons eu la première séance d'entraînement de la saison sans avoir besoin de faire monter des joueurs de notre équipe réserve pour faire le nombre. Ils ont été jusqu'à 8 ou 9 aux séances, parce que nous avions trop de blessés. Et je peux vous dire qu'en voyant nos joueurs s'entraîner cette semaine, j'ai vu que le niveau était élevé, très différent», assure l'Italien. Franco Gonzalez, Mauro Rodrigues, Moussa Baradji, Niklas Gunnarsson sont à disposition du coach. Seuls Haithem Loucif, Varol Tasar et Magnus Grodem sont toujours à l'infirmerie, tandis que Silva est presque de retour.

Attention les Sauterelles: YS a faim de victoire!

