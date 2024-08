Yverdon Sport mise sur l'attaquant belge Mitchy Ntelo

Le Belge Mitchy Ntelo va s'engager à Yverdon Sport.

Courz dans son contingent sur le poste de numéro neuf avec les seules présences d'Hugo Komano et Jessé Hautier après les départs d'Aimen Mahious et de Kevin Carlos, Yverdon informait Blick ce dimanche qu'un nouvel attaquant serait annoncé cette semaine. Et d'après le journaliste mercato confirmé Sacha Tavolieri, le nouveau renfort yverdonnois se nomme Mitchy Ntelo.

Le Belge de 23 ans, formé au Standard de Liège et qui évoluait dans le club bulgare du Lokomotiv Plovdiv (quatrième du dernier championnat) depuis janvier, va signer un contrat de trois ans pour les pensionnaires du Municipal une fois sa visite médicale prévue mardi effectuée. «Je trouve que c'est un joueur qui a des qualités incroyables», partage le journaliste belge à Blick. «Le destin fait qu'aujourd'hui, il va s'engager à Yverdon, mais honnêtement, je pense qu'il pourrait aller bien plus haut.»

Transfert bouclé pour un peu moins d'un million

L'attaquant belge ne manquait dans tous les cas pas de prétendant après ses six petits mois passés en Bulgarie (18 matches, 6 buts et 4 passes décisives). «Palerme le suivait également, mais n'avait pas les moyens de réaliser le deal», ajoute Sacha Tavolieri pour citer un autre club intéressé. Selon nos informations, le montant du transfert se situerait peu en dessous du million d'euros. Soit la moitié que ce qu'aurait touché YS lors de la vente de Kevin Carlos au FC Bâle.

Quoi qu'il en soit, cette arrivée à de quoi satisfaire les supporters vert et blanc, assure notre interlocuteur. «Il aurait déjà dû percer et exploser en première division belge. Il était promis à un grand avenir et tout le monde se demande comment il n'a pas pu percer au Standard de Liège. Avec les M21, il marquait des buts tout le temps», ajoute-t-il tout en estimant que l'entourage de Mitchy Ntelo à l'époque ne favorisait pas son éclosion.

«C'est un joueur assez complet»

Quelles sont donc les caractéristiques du Belge? «Il a eu un déclic et son jeu s'est beaucoup simplifié. A l'époque, après son premier crochet, il en tentait un deuxième, puis un troisième pour entrer dans le but avec le ballon. Maintenant, il joue avec ses qualités naturelles qui sont la puissance, son jeu en pivot, sa science du but et sa technique. C'est moins impressionnant, mais bien plus efficace. Il peut également prendre la profondeur. C'est un joueur assez complet.»

À en croire les dires du journaliste belge, Yverdon tiendrait là une recrue de choix, qui pourrait à terme cocher toutes les cases importantes pour la direction nord-vaudoise, à savoir celle d'aider YS à se maintenir tout en permettant une revente intéressante financièrement. «Je le vois bien mettre 10-15 buts et rapidement être sur les radars de plus grands clubs suisses, prédit Sacha Tavolieri. C'est une super opportunité pour lui, il s'ouvre les portes de l'Europe. La Suisse est devenu un championnat de lancement. Il revient dans un football dont les qualités lui conviennent mieux. De plus, il aurait été moins épanoui en Belgique. Il aura un bon environnement à Yverdon, loin de Bruxelles, cela lui fera du bien pour passer l'étape au-dessus.»

Les supporters nord-vaudois ont donc de quoi se réjouir.