Kevin Carlos parti, qui pour marquer des buts pour Yverdon Sport?

En l'espace de quelques jours, Yverdon Sport a perdu ses deux attaquants les plus prolifiques: Aimen Mahious, 10 buts en 29 matches, et Kevin Carlos, 15 en 40 rencontres et meilleur buteur de Super League la saison dernière. Et cela alors qu'YS peine à se montrer efficace en ce début de saison avec quatre buts inscrits en cinq matches de championnat cette saison, dont un penalty. Dès lors, la question se pose: qui peut désormais marquer des buts pour l'équipe d'Alessandro Mangiarratti?

Après un rapide coup d'œil au contingent nord-vaudois, il n'est pas aisé de répondre à cette interrogation. Hugo Komano et Jessé Hautier sont en effet les deux seuls attaquants du groupe. À Bâle ce dimanche, c'est d'ailleurs le premier nommé qui occupait le rôle de numéro neuf dans une partie très compliquée dans tous les domaines pour les vert et blanc.

Manque d'efficacité offensive face à Bâle

Et YS a en tout et pour tout tiré deux fois sur le but bâlois sur un total de cinq tentatives. Cela peut paraître maigre, mais ces deux occasions avaient toutes les deux le poids d'un but et Fabio Celestini n'a pas manqué de le rappeler en conférence de presse d'après-match. «S'ils marquent et égalisent à un partout, c'est un tout autre match qui démarre.»

Mais il n'en a rien été, Marwin Hitz s'interposant devant Franco González à la 17e, puis Marley Ake (85e). Le manque d'efficacité offensive est ainsi paru criant et les départs de l'Algérien et - surtout - de l'Espagnol, deux joueurs disposant d'une certaine habilité dans le dernier geste, ont de quoi inquiéter les supporters yverdonnois.

Qui est Hugo Komano?

Arrivé cet été en provenance du Pirin Blagoevrad en première division bulgare, Hugo Komano est celui qui, dans le profil, se rapproche le plus des deux anciens attaquants yverdonnois. De quoi faire du Toulousain, sur le papier, le successeur naturel, le futur buteur d'YS? «Je pense pouvoir lui succéder, estime Hugo Komano. Carlos et moi n'avons pas le même passif, mais certaines similitudes dans les qualités, sans avoir le même style de jeu.»

En effet, si l'Espagnol est un avant-centre pur, le Français peut, lui, également évoluer sur un côté, comme il l'a fait en début de saison. «Ma position préférentielle est celle que le coach me donne, lance-t-il. J'ai fait toute ma formation en tant que numéro 9 et j'ai par la suite été placé sur un côté grâce notamment à ma vitesse. Aujourd'hui, je pense que je peux beaucoup apporter dans le rôle d'avant-centre parce que j'ai des qualités assez complètes que je dois apprendre à mettre encore plus au service du collectif.»

«C'est une pression qui appelle au travail»

Et l'héritage laissé par Kevin Carlos doit le pousser, ainsi que ses compagnons d'attaque, à se surpasser, estime-t-il. «C'est une pression qui appelle au travail, ce que je fais, ce que j'aime et ce que nous aimons faire en équipe.»

En quatre apparitions et 281 minutes disputées, Hugo Komano n'est pas encore parvenu à faire trembler les filets adverses. Cette situation ne le perturbe toutefois pas. «J'ai la chance d'être bien entouré au club, que ce soit par mes coéquipiers, le coach, le staff ou la direction. J'ai également un style de vie qui me pousse à la remise en question, que je marque ou non. Donc ne pas marquer ne me ronge pas. J'ai la rage de marquer, la hâte devant le but, c'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre en tant qu'attaquant.»

Un attaquant est attendu à Yverdon la semaine prochaine

Reste qu'à voir le pedigree du Français de 24 ans, - qui en 87 matches professionnels a délivré seize passes décisives et inscrit dix buts - c'est davantage le rôle de passeur qui semble lui convenir le mieux. Le futur buteur d'Yverdon Sport doit-il donc encore arriver au Municipal, faisant probablement retrouver à Hugo Komano l'un des deux côtés de l'attaque nord-vaudoise prochainement? Le club fait en tout cas savoir qu'un attaquant va être annoncé durant la semaine à venir.