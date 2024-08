Didier Tholot: «Le football, c'est aussi gagner des duels»

Didier Tholot n'a pas apprécié le comportement défensif de son équipe ce samedi au Letzigrund.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Didier Tholot l'assure, il n'a pas crié plus que tant à la mi-temps de ce match de samedi à Zurich, alors qu'un pâle FC Sion était déjà mené 1-0 par GC. En tout cas moins que la semaine dernière à Delémont, où le score était similaire en faveur de l'équipe de Promotion League. Mais il a tout de même placé ses joueurs face à leurs responsabilités. «On ne peut pas tout le temps crier, leur appuyer sur la tête. Mais dire qu'on n'en faisait pas assez, c'est sûr», a glissé le technicien français, lequel n'a pas du tout apprécié certaines attitudes entrevues au Letzigrund. Il ne donnera pas de nom, mais il est clair que certains débriefings individuels risquent d'être salés cette semaine.

«C'est surtout ce deuxième but qui me dérange»

Si Didier Tholot pardonne les contrôles ratés et les erreurs techniques, il a un peu plus de mal avec le manque d'agressivité. «Le football, c'est aussi gagner des duels, ce que GC a fait mieux que nous. Dans le football, il y a la technique, mais aussi le psychologique. Quand tu prends un but à la première minute, c'est dur, déjà. Ensuite, en deuxième période, tu arrives à revenir au score, et tu ne peux pas reprendre un but deux minutes après. C'est surtout ce deuxième but qui me dérange. Le gars peut remonter tout le terrain balle au pied...»

Ce FC Sion n'a donc pas défendu assez fort et en a été puni par un Grasshopper qui a mérité sa victoire. «Oui, leur succès est logique. Rien à dire à ce sujet. Par contre, je reviens à ce deuxième but, qui m'embête vraiment. On vient d'égaliser et GC aurait dû pousser pour aller chercher la victoire. Ils auraient laissé des espaces, dont on aurait pu profiter. Je suis persuadé que le match aurait été différent. Ce 2-1 me gêne vraiment beaucoup, parce que c'est une action que l'on n'a pas l'habitude de subir», enchaîne Didier Tholot, lequel n'en a pas fait des caisses sur le ballon potentiellement sorti du terrain sur le 1-0.

«Je pense qu'il est sorti. Je le dis tout de suite, d'ailleurs. La VAR aurait pu intervenir. Après, il y a un manque de réussite, le joueur de GC qui dégage le ballon sur le visage de Théo Bouchlarhem... Ca arrive. De nouveau, le deuxième but me dérange beaucoup plus», assure le technicien, lequel risque fort d'en rêver plusieurs fois les prochains jours au vu du nombre de fois qu'il a évoqué le sujet en cinq minutes devant la presse. Et, surtout, ses joueurs risquent d'en entendre parler de très près.

Un FC Sion trop limité individuellement?

Cette défaite ne vient-elle pas souligner les limites de l'effectif de Didier Tholot, qui semble manquer de qualité individuelle pour jouer le haut du tableau? La question est légitime et n'agace d'ailleurs pas l'entraîneur du FC Sion. «Je n'ai jamais dit qu'on allait être tout en haut. Mais quand tu as gagné trois matches sur quatre, que tu as gagné à YB, bien sûr que les gens te voient en haut. Je l'ai toujours dit, on aura des limites, on aura des coups de moins bien, on aura un peu moins de chance des fois, un peu moins de réussite. Aujourd'hui, malgré la défaite, il ne faut pas tout jeter. On n'a pas fait un match catastrophique, mais on n'a pas fait un bon match. On n'a pas été laminés, on a été dominés dans les duels», estime-t-il.

«Pour qu'on gagne les matches et qu'on soit performants, il va falloir qu'on soit tous à 100% et qu'on soit très rigoureux. Ce qu'on est un peu moins... Maintenant, on va continuer à bosser. On a Bâle à la maison, on va essayer de prendre des points chez nous.» Où le FC Sion a gagné ses deux matches sans prendre de but (Lausanne 4-0, Winterthour 2-0), contrairement à l'extérieur où le bilan est plus mitigé (victoire à YB 2-1, défaite 0-1 à Lucerne, défaite 1-2 à GC, qualification aux tirs au but à Delémont en Coupe). «A l'extérieur, on subit plus, c'est vrai», admet Didier Tholot.

