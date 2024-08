Sion a montré ses limites face à GC

Theo Berdayes se bat, mais rien n'y fait: Sion ne ramènera rien du Letzigrund ce samedi soir.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion a montré ses limites ce samedi dans un Letzigrund d'une tristesse infinie, où à peine 4000 spectateurs avaient fait le déplacement autour de cette piste d'athlétisme qui rend dépressif le plus passionné des supporters de football. Oui, ce samedi a été affreux du début à la fin, surtout pour les Valaisans. Les hommes de Didier Tholot n'ont pas montré grand chose, et c'est encore gentil, dans cette rencontre et en sont repartis logiquement battus (3-1) par un GC efficace à défaut d'être flamboyant.

Offensivement, Sion manque de qualité individuelle

Le FC Sion mérite des louanges pour sa discipline, sa combativité et ses valeurs de travail. Tout ceci reste vrai, même en perdant face à Grasshopper au terme d'un match sans idées, mais une autre réalité, tout aussi pertinente, est que l'effectif valaisan manque de qualité individuelle pour prétendre à mieux dans ce championnat de Super League. Ce n'est faire injure à personne que de dire que Sion, néo-promu, attaque cette saison avec des joueurs qui sont surtout forts quand son collectif brille et qui ne sont pas assez forts pour gagner des matches à eux tout seul. Lorsqu'Ilyas Chouaref traverse un match de manière aussi transparente que ce samedi, Sion manque de créativité et ses lacunes offensives sont flagrantes.

Qu'on ne s'y trompe pas: ce FC Sion fait indéniablement plus plaisir à voir que celui qui se traînait les derrières années sous la conduite de pseudo-stars cramées et il y a mille raisons de préférer Theo Berdayes à Wylan Cyprien, pour ne donner qu'un exemple, et il ne sera jamais question ici d'oublier ce qui fait la force de ce FC Sion nouveau. Il n'empêche: pour rester en haut du classement de Super League, Sion devra améliorer son effectif petit à petit, sans tout bouleverser et en agissant avec intelligence dans le mercato.

GC ouvre la marque après 42 secondes

GC a donc indéniablement mérité sa victoire, marquant après... 42 secondes de jeu par son attaquant coréen Young-Jun Lee, dont la joie face au kop a fait plaisir à voir. Les Sauterelles auraient même pu mener de deux ou trois longueurs à la pause sans un Timoty Fayulu attentif.

Didier Tholot, mécontent de la première période de son équipe comme une semaine plus tôt à Delémont en Coupe de Suisse, a réagi dès la pause en faisant entrer Kevin Bua en lieu et place de Théo Berdayes. Une bonne idée, puisque c'est lui, le milieu de terrain genevois du FC Sion, qui a égalisé à la 59e avec opportunisme en profitant d'une bonne remise de Dejan Sorgic. Sion était revenu dans le match!

Sion concède le 2-1 trois minutes après avoir égalisé

Hélas pour les Valaisans, il n'a fallu que trois minutes à Kristers Tobers pour redonner l'avantage à GC (62e, 2-1) avec un peu de réussite, mais un geste final magnifique. Dès lors, les Sauterelles n'ont plus voulu prendre aucun risque, ont laissé le ballon à 100% aux Sédunois, mais ceux-ci n'en ont rien fait de bon. Même la triple entrée de Marquinhos Cipriano, Cristian Souza et Dejan Djokic n'y changeait rien: Sion allait revenir du Letzigrund sans rien, encaissant même le 3-1 à la 90e par Tsiy Ndenge. Prochaine étape, samedi à Tourbillon face au FC Bâle.

