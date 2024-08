Xherdan Shaqiri est retourné habiter chez ses parents

1/5 Regardez qui est là: Xherdan Shaqiri se présente mardi pour la première fois devant la presse après son retour sensationnel.

Lino Dieterle

Xherdan Shaqiri (32 ans) est de retour - et comment! Lors de sa première apparition devant la presse après son retour au FC Bâle, le gaucher magique provoque de nombreux rires.

Car après les salutations d'usage, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Comme il est habitué à la transparence salariale aux États-Unis - où les contrats de la MLS sont publiés -, il pourrait très bien divulguer combien il gagne au FC Bâle. «Malheureusement, en Suisse, c'est différent, et c'est bien ainsi», dit-il en souriant à la question sur son salaire réel au FC Bâle.

Xherdan Shaqiri aurait perçu plus de sept millions de francs par an à Chicago, contre 1,2 million de salaire de base à Bâle. Il ne dormira toutefois pas dans un hôtel cinq étoiles, mais est de retour pour le moment dans la maison familiale de Kaiseraugst. «J'espère qu'on ne va pas sonner sans arrêt à la porte», dit-il, provoquant un nouvel éclat de rire dans la salle.

Quel sera son rôle?

En plus de ses remarques pleines d'humour, Xherdan Shaqiri fait aussi des déclarations claires. Par exemple, lorsqu'il explique clairement qu'il est revenu à Bâle pour gagner des titres. Mais il sait aussi que cela ne se fera pas du jour au lendemain après la huitième place de la saison précédente. «Je n'ai pas signé uniquement pour cette saison». L'objectif doit être de se classer parmi les six premiers du championnat, s'accordent à dire Xherdan Shaqiri et le chef sportif Daniel Stucki lors de la conférence de presse. Et le chef sportif de préciser: «Les objectifs de la saison ne seront pas rehaussés à cause de Shaqiri.»

En tant que leader, Xherdan Shaqiri veut aider l'équipe à atteindre ces objectifs. Mais on ne sait pas encore à quelle position ou dans quel rôle. Lui et l'entraîneur Fabio Celestini devront encore apprendre à se connaître. Cela n'inquiète pas Shaqiri: «Je suis polyvalent». Et même lorsqu'il s'agit de devenir capitaine ou de faire partie du conseil d'équipe, il n'a aucune exigence: «Je suis un capitaine et un leader - avec ou sans le brassard».

Xherdan Shaqiri ne précise pas s'il pourra le démontrer une première fois dimanche lors du match à domicile contre Yverdon. Son dernier match officiel remonte au championnat d'Europe contre l'Angleterre, il y a déjà un certain temps. C'est l'entraîneur qui décidera qui jouera. «Je vais essayer de lui donner envie de m'aligner dimanche», dit Shaq. Il réfléchit un instant, sourit et se corrige: «C'est à l'entraînement que je vais lui donner envie de m'aligner.»

Publicité