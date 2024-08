Xherdan Shaqiri donne raison à ceux qui l'aiment

Xherdan Shaqiri va rejoindre le FC Bâle. Pour notre journaliste Tim Guillemin, il donne une fois de plus une raison de l'aimer.

Tim Guillemin

Les deux derniers clubs de Xherdan Shaqiri? Lyon et Chicago. Deux flops. Au Bayern, à Liverpool et à l'Inter, il a connu quelques moments de gloire, mais n'a jamais dépassé le statut de remplaçant. Il n'y a qu'à Stoke City, voilà déjà six ans, qu'il a brillé en club. Et à Bâle à ses débuts, bien sûr.

Et pourtant, tout le monde est heureux de voir «Shaq» revenir en Suisse, dans le club de ses débuts. Le monde du football est unanime, son retour fait un bien fou à la Super League et au FC Bâle. Et pour le grand public, il est ce joueur génial qui illumine chaque été de grand tournoi avec la Nati, dont il est peut-être (probablement? Sûrement? Certainement?) le meilleur joueur de l'histoire.

Et il mérite amplement cet amour et cette reconnaissance. Aucun joueur ne fait aussi bien que lui la jonction entre les spécialistes de football et les amateurs occasionnels. Et il y a une bonne raison à cela: son attitude, son humilité, sa sympathie, sa disponibilité. Les enfants, les adultes, les experts: tout le monde aime Xherdan Shaqiri.

Il aurait pu aller gratter des millions ailleurs

Cette semaine, il a encore ajouté une pierre au mur déjà immense de sa popularité en Suisse en faisant le choix du coeur, celui de retourner à son club d'enfance, le FC Bâle. Il aurait pu continuer à gratter des millions ailleurs sur cette planète, dans le Golfe ou en Australie. Mais à 32 ans, un âge où il peut être encore compétitif, il a décidé de revenir à la maison, là où tout a commencé. Ce choix l'honore, mais surtout il vient récompenser les millions de gens qui l'aiment en Suisse.

Vous avez, nous avons, eu raison de lui donner notre amour en pensant qu'il était différent des autres, de ceux qui clament à longueur d'interview qu'ils reviendront un jour jouer pour leur club d'enfance et ne le font jamais. Des noms? Il y en a des milliers. Ceux qui ont tenu leur parole sont une dizaine, pas plus.

Peut-être que le retour de Xherdan Shaqiri à Bâle sera un échec sportif. Peut-être qu'il sera inefficace au pressing, qu'il ne s'insérera pas dans le collectif. C'est l'histoire de sa carrière, il n'a pas été bon, ni utile, partout en club. Mais même si son passage à Bâle est un échec, même s'il n'avance plus, il est revenu. Et c'est déjà inestimable. Pour le football suisse, pour le FC Bâle, pour lui et pour les gens qui l'aiment, il serait beau qu'il réussisse. Le message envoyé aux gamins de ce pays serait formidable et, de toute façon, il l'est déjà: croyez en vos rêves, allez jouer dans les plus grands clubs d'Europe, disputez des Coupes du monde et des Euros, mais n'oubliez jamais d'où vous venez.

