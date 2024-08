Les questions brûlantes sur le retour de Xherdan Shaqiri

1/6 Xherdan Shaqiri a signé au FC Bâle jusqu'en 2027.

C'est une photo que tous les fans du FC Bâle aimeraient accrocher au-dessus de leur lit. Xherdan Shaqiri sourit à l'objectif, reconnaissable entre mille, malicieux. Dans sa main droite, gaucher Shaq tient un stylo. Contrat jusqu'en 2027. C'est fait! Shaq est de retour! Il est temps de poser les questions les plus brûlantes.

Le FC Bâle peut-il s'offrir Xherdan Shaqiri?

Oui. David Degen a prouvé ces derniers mois, grâce à un bon réseau et à un excellent flair, qu'il est possible de gagner de l'argent avec son modèle économique. Le transfert de Renato Veiga à Chelsea (14 millions) et la participation au deal de Riccardo Calafiori à Arsenal ont rempli les caisses cet été. Il y a un an, les Bebbi ont encaissé 55 millions grâce à la vente de joueurs. Les rumeurs selon lesquelles Gigi Oeri, mécène de longue date du FCB, aurait participé au deal Shaqiri et injecté de l'argent, relèvent donc du domaine du fantasme.

Xherdan Shaqiri joue-t-il gratuitement?

Non, l'attaquant de bientôt 33 ans devrait toucher un salaire fixe d'environ 1,2 million de francs, auquel s'ajoutent des primes élevées pour les buts et les victoires. C'est certes beaucoup d'argent, mais rien à voir avec son contrat avec Chicago Fire, qui lui rapportait environ 7,4 millions par an. Rien à voir non plus avec les sommes qu'il aurait pu gagner dans le Golfe. Ou en Grèce, au Panathinaikos. Celui-ci aurait offert environ 3 millions par an à l'international aux 125 sélections, mais Shaq décide de revenir dans son club de jeunesse plutôt que de se lancer dans une nouvelle aventure. «Cela me remplit de fierté et je suis très heureux de pouvoir retourner aujourd'hui chez moi au FC Bâle. Depuis mon enfance, je suis profondément attaché au club et à la région», écrit Xherdan Shaqiri.

Peut-il aider le FC Bâle sur le plan sportif?

Oui. Il y a quelques semaines, il a failli envoyer la Suisse en demi-finales de l'Euro d'un coup de patte magique contre l'Angleterre. Quelques jours plus tôt, il avait marqué un but splendide contre l'Ecosse. Il est un renfort pour la Super League, même s'il est évident qu'il ne disputera plus chaque match pendant 90 minutes. Mais le spectacle est tout de même garanti. Et le Bâlois ne devrait pas non plus manquer de motivation. «En tant que fan et bien sûr aussi en tant que joueur. J'ai suivi ma formation de footballeur à Bâle et j'ai pu ensuite lancer ma carrière internationale. Maintenant, je veux repartir à l'assaut avec le FCB et je suis impatient de retrouver nos fans au Joggeli».

Quel est le planning de Xherdan Shaqiri?

Ceux qui veulent se rendre à Subingen samedi pour le match de coupe et qui espèrent prendre un selfie avec Shaqiri seront déçus. La star de l'équipe nationale, désormais retraitée, ne sera pas encore sur place. Mais lundi, une grande réception sera organisée pour les fans autour du Parc Saint-Jacques. Gageons que des milliers de supporters viendront saluer leur fils prodigue. Shaqiri enfilera son premier short rouge et bleu mardi après-midi. Il commencera alors son premier entraînement. Après presque 5000 jours, Shaq est de retour à Bâle!





