Fabricio Oviedo, un profil différent pour l'attaque du LS

L'attaquant argentin Fabricio Oviedo a déjà débloqué son compteur en Suisse.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quatorze minutes! Voilà le temps qu'il a fallu à Fabricio Oviedo pour marquer son premier but en Europe, sous les couleurs de son nouveau club, le Lausanne-Sport bien sûr. L'attaquant de 20 ans, entré à la 60e dimanche à Champel en Coupe de Suisse, a marqué de la tête à la 74e pour porter le score à 6-0 et a célébré ce but avec une joie qui faisait plaisir à voir.

«On a vu sur ce coup de tête sa rage, son envie de marquer. Et il n'est pas passé loin du doublé en se jetant sur un centre», le complimente Ludovic Magnin, lequel est bien conscient évidemment que la modestie de l'opposition (Champel évolue en 2e ligue) ne permettait pas de tirer trop de conclusions.

Mais tout de même: la première impression concernant Fabricio Oviedo est bonne. Ce garçon semble avoir du tempérament et son profil fait penser à celui de Carlos Tevez, un attaquant avec lequel il partage également des similitudes au niveau de la corpulence et qui est d'ailleurs l'homme qui l'a lancé, en tant qu'entraîneur, dans le monde professionnel. Petit, puissant, le nouvel avant-centre du Lausanne-Sport, prêté par Rosario, semble avoir de la personnalité. «On voit tout de suite sa grinta, sa gnac! Et puis, dans les seize mètres, c'est quelqu'un qui cherche le ballon. Donc à nous de lui en apporter et à lui de finir les actions...», enchaîne Ludovic Magnin.

Fabricio Oviedo inscrit ici le 6-0.

Estime-t-il que Fabricio Oviedo est déjà opérationnel pour la Super League? Kaly Sène, qui n'a pas du tout joué ce dimanche, a logiquement une longueur d'avance pour le poste d'avant-centre, mais la curiosité entourant le jeune Argentin est légitime.

Un profil différent des autres attaquants

«Il va falloir lui laisser du temps. Il vient d'arriver de son pays, il découvre l'Europe. Il a un profil différent de nos attaquants actuels. On espère qu'il va pouvoir montrer ses qualités de joueur de surface, d'attaquant présent dans les seize mètres. Tout dépendra de son adaptation, de comment il va se sentir, de comment il va prendre le rythme ici. Tous ces critères vont être déterminants», tempère Ludovic Magnin, lequel lui offrira très probablement au début des minutes de jeu au jeune Argentin pour qu'il puisse montrer ses qualités et s'intégrer progressivement.