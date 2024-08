Benjamin Kololli: «Avec Shaqiri, nous voulons terminer premiers»

Benjamin Kololli (derrière) se réjouit du retour au FC Bâle de Xherdan Shaqiri (nr.10)

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Bâle a vécu un dimanche de fête au Parc Saint-Jacques. Tout d'abord, car le club rhénan et ses supporters vivaient le «retour à la maison» du prodige Xherdan Shaqiri après 12 ans passé à l'étranger, et ensuite pour les trois points pris face à Yverdon Sport qui permet aux Rhénans de monter sur la troisième marche provisoire de Super League. Le tout devant 30'013 spectateurs euphoriques pour une majorité d'entre eux.

«C'est fou de voir tout se monde qui est venu pour voir Shaq', c'est magnifique», commente Benjamin Kololli après la partie. Le Vaudois, arrivé au FC Bâle au mois de janvier après une expérience de deux ans au Japon, fait ainsi partie de ceux qui ont vécu le retour de l'ancien international suisse au club de près. «Tout s'est bien passé, c'est un mec simple qui revient à la maison. Il connaît déjà pas mal de monde ici, donc l'adaptation est facile pour lui.»

«Nous voulons absolument terminer premiers»

À voir l'engouement autour de la première de «XS23» face à Yverdon et les milliers de maillots déjà vendus, le FCB ne semble pouvoir tirer jusqu'à présent que du positif de l'opération sur le plan extrasportif. L'euphorie a-t-elle également contaminé l'équipe sur le plan sportif? «Oui, bien sûr. Nous sentons d'autant plus que nous pouvons aller tout en haut du classement. Nous voulons absolument terminer premier. Nous avons maintenant un atout offensif en plus. Il a de grosses qualités sur lesquelles nous pouvons nous appuyer», répond un Benjamin Kololli qui débutait sa carrière en Super League avec le FC Sion un an après que Shaqiri ait quitté le championnat suisse pour la Bundesliga.

Ce FC Bâle semble d'autant plus armé pour remplir ses objectifs sportifs que le mercato a très bien été géré jusqu'à présent cet été. Le club rhénan est en effet parvenu à réduire un effectif devenu avec le temps trop important et qui ne permettait pas à Fabio Celestini de travailler dans les meilleures conditions. Plusieurs joueurs, devenus indésirables, à l'image d'un Maurice Malone, ont ainsi quitté le Parc Saint-Jacques depuis l'ouverture du mercato de manière temporaire ou définitive et d'autres pourraient encore suivre. Jean-Kevin Augustin s'entraîne par exemple en marge du groupe, en France.

Le FCB bénéficie d'un mercato jusqu'à présent réussi

Toutes ses opérations ont ainsi rapporté plusieurs dizaines de millions de francs que le FCB n'a pas laissé dormir sur son compte bancaire comme son rival d'YB. Les ventes de Renato Veiga à Chelsea pour 14 millions d'euros, celle de Thierno Barry à Villarreal pour un montant similaire ou encore l'intéressement chiffré à plusieurs millions sur celui de Calafiori de Bologne à Arsenal (50 millions) ont en effet permis aux Bâlois d'enrôler des remplaçants solides et fiables. À l'image d'un Bénie Traoré acheté plus de 4 millions à Sheffield United et qui se montre très intéressant en ce début de saison sur son côté gauche.

Parti donc en Espagne en début de semaine, Barry a lui été remplacé par Kevin Carlos, meilleur buteur de Super League la saison dernière. «Nous avons encore plus de poids devant», se réjouit le Vaudois qui salue au passage la solidité défensive de son équipe depuis quelques semaines. «Cela fait plusieurs matches que nous n'encaissons pas et cela fait plaisir pour tout le monde, pas seulement au gardien et aux défenseurs. C'est bon pour la mentalité.»

Publicité

Le plus dur arrive maintenant pour le FCB, lequel va affronter Sion, Zurich, Lucerne, Young Boys et Saint-Gall lors de ses cinq prochains matches de championnat. Un enchaînement aux allures de véritable test. «Nous sommes sur une lancée, c'est bien. Il faut continuer notre série durant laquelle nous ne perdons pas.» Pour ainsi permettre au Vaudois de remporter le premier titre de sa carrière fin mai?