Yverdon ne fait pas le poids face au FC Bâle de Shaqiri

L'après-midi aura été beau et festif du côté du FC Bâle et de Xherdan Shaqiri, beaucoup moins pour les Yverdonnois. Ces derniers ont en effet concédé un vingtième match sans victoire à l'extérieur et perdu sur blessure deux joueurs.

Xherdan Shaqiri a fêté son retour au jeu sous le maillot du FC Bâle.

L'euphorie était à son comble ce dimanche au Parc Saint-Jacques où le FC Bâle et ses supporters, lesquels étaient présents en nombre une heure avant le coup d'envoi, fêtaient le retour «à la maison» d'un certain Xherdan Shaqiri. Il était d'ailleurs compliqué, en se rendant au Joggeli, de ne pas croiser des dizaines de maillots floqués au nom de l'ancien international suisse. La boutique du FCB n'en vend d'ailleurs déjà plus, après avoir été assailli par les supporters bâlois et en avoir déjà écoulé plus de 3500. Pour celles et ceux qui souhaitent également acquérir la tunique bâloise, la patience sera de mise puisqu'on estime le délai à plusieurs semaines.

Le nombre de billets vendus a aussi explosé et le club a été contraint d'ouvrir le troisième anneau du Joggeli pour faire face à la demande. Ils étaient 19'866 pour accueillir le FC Lugano il y a maintenant un mois, ce dimanche, le speaker a eu la joie d'annoncer 30'013 spectateurs présents. Soit plus de 10'000 de plus que face au FC Lugano un mois plus tôt (19'866).

Paul Bernardoni maintient YS dans le match

Mais malheureusement pour lui, c'est Yverdon Sport qui était l'invité du jour à Bâle. Le club nord-vaudois a ainsi dû faire face à une double euphorie: dans les tribunes, où l'ambiance était excellente durant toute la rencontre, et sur le terrain, où les joueurs de Fabio Celestini, sans Xherdan Shaqiri, présent sur le banc, sont partis très fort dans la rencontre.

Xherdan Shaqiri a été logiquement acclamé pour son retour à Bâle.

Il a d'ailleurs fallu un miracle de Paul Bernardoni pour que Bénie Traoré n'ouvre le score dès la septième minute de jeu. Mais le Français veillait au grain et pouvait dévier l'essai sur son poteau. Il n'a en revanche rien pu faire quelques secondes plus tard sur une tête d'Albian Ajeti. L'attaquant de 27 ans, lequel est de retour à Bâle depuis un an et que l'on pensait «fini» pour le haut niveau tant les blessures ne le quittaient plus, revient progressivement à son meilleur niveau et compte désormais trois buts dans cette nouvelle saison.

Un nouvel attaquant va arriver au Municipal

Le premier quart d'heure a ainsi été très compliqué pour les Yverdonnois et il s'en est fallu de peu pour que Benjamin Kololli, parti seul affronter Bernardoni, ne double la mise (13e). Une brève éclaircie est toutefois apparue pour Alessandro Mangiarratti et ses joueurs par l'intermédiaire d'un Franco González qui vivait au Joggeli sa première titularisation en Super League. Mais le champion du monde M20 uruguayen, après un solo dans le camp bâlois, a vu sa frappe, trop molle, être stoppée sans souci par Marwin Hitz.

YS parvenait par la suite quelque peu à poser le pied sur le ballon, mais sans néanmoins oser véritablement aller de l'avant, ne progressant sur la moitié de terrain adverse pratiquement que lorsque Gonzalez le souhaitait. Hugo Komano, successeur désigné ce dimanche d'un Kevin Carlos parti justement au FCB et d'Aymen Mahious retourné en Algérie en prêt, se trouvait trop isolé devant face à une charnière centrale composée des trois colosses Adrian Barisic, Jonas Adjetey et Finn van Breemen. L'arrivée prévue d'un nouvel attaquant la semaine prochaine pourrait ainsi faire du bien du côté du Municipal dans les semaines à venir.

YS perd Franco González et Haithem Loucif sur blessure

Après trois nouvelles parades de leur portier devant Traoré (28e), Léo Leroy (38e) et Barisic (47e), les Yverdonnois pouvaient ainsi retourner au vestiaire avec la chance de n'être menés que d'un but. Mais l'écart s'est finalement creusé en début de seconde période, après une superbe frappe, malgré un angle compliqué, de Bradley Fink dans la lucarne de Bernardoni (55e). Dominik Schmid, comme toujours très précieux sur son côté gauche, signait au passage sa deuxième passe décisive de l'après-midi.

De quoi enterrer les espoirs de retour d'un YS qui devait ensuite perdre sur blessure coup sur coup Haithem Loucif, entré à la pause, et certainement son meilleur homme ce dimanche, Franco González.

Xherdan Shaqiri manque de marquer après quelques secondes en jeu

Le moment tant attendu est ensuite arrivé, Xherdan Shaqiri a été invité à enlever sa chasuble pour faire son entrée sous une ovation du Parc Saint-Jacques (66e). Le génie bâlois a d'ailleurs bien failli marquer sur coup franc après quelques secondes seulement passées sur la pelouse, mais Bernardoni s'est une nouvelle interposé (67e). Le score ne bougera cependant plus, malgré une action en or pour Marley Akey à la 85e. L'ailier français, en bout de course et à bout de force, n'est toutefois pas parvenu à tromper un Hitz qui aura su répondre présent lorsqu'il le fallait.

Cette nouvelle défaite fait grimper à 20 le nombre de match d'Yverdon Sport sans victoire à l'extérieur, le record d'Aarau et de Vaduz est ainsi égalé. Alessandro Mangiarratti et ses joueurs restent barragistes, à égalité de points avec Young Boys. De leur côté, les Bâlois continuent d'impressionner et montent sur la troisième marche du podium provisoire de Super League, un point derrière Lucerne et Zurich.

