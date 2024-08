Le FC Sion veut prolonger l'été à Tourbillon

Bien plus de 10'000 spectatrices et spectateurs sont attendus samedi à Tourbillon.

Blick Sport

Le FC Sion est encore et toujours l'un des meilleurs clubs de Suisse lorsqu'il s'agit de monter des opérations spéciales. Même l'an dernier, en Challenge League, et alors qu'une mortifiante relégation venait d'avoir lieu, les réceptions de Young Boys et de Lugano en Coupe de Suisse ont été des réussites marketing avec des repas spéciaux et des animations auxquelles le monde économique valaisan a largement répondu présent.

Quelques mois plus tard, alors que le club se trouve dans un état d'esprit largement plus positif, grâce au renouveau sportif opéré par Didier Tholot, ces «grands événements» sont toujours d'actualité. Si aucune décision officielle n'a été prise concernant le gala, qui pourrait bien revivre, la réception du FC Bâle, ce samedi à 18h, est l'occasion de «relancer la machine» chez les VIP.

Le FC Sion entend en effet bien profiter de ce week-end particulier, le dernier du mois d'août, qui symbolise autant la fin des vacances que la rentrée. L'activité économique reprend gentiment, le secteur de la construction se remet en route et il fait encore suffisamment beau et chaud pour que venir au stade soit un plaisir, surtout que l'heure et le jour du match sont idéaux. En fait, tous les feux sont au vert, sans aucune exception.

Sion a refait de Tourbillon une forteresse

Sion vient en effet de remonter en Super League, son entraîneur aligne une équipe qui a des valeurs de travail et d'humilité qui plaisent au public, ses joueurs sont attachants et, à Tourbillon, le onze de Didier Tholot a gagné ses deux matches sans prendre de but (Lausanne 4-0, Winterthour 2-0). Et l'adversaire donne aussi envie, puisque le FC Bâle et son nouveau renfort Xherdan Shaqiri seront en visite.

Le club valaisan s'attend ainsi à un stade plein et à un secteur VIP également bien rempli, avec un buffet estival, avant le match, ainsi qu'une soirée gourmande, dans la foulée de la rencontre. Un DJ sera également sollicité pour l'occasion et la formule à 380 francs a déjà attiré de nombreux supporters. Il reste quelques places pour faire partie de l'aventure dans les espaces privilégiés, tandis que les billets «normaux» sont encore en vente dans tous les secteurs du stade. Il y a fort à parier que la barre des 10'000 spectateurs soit très largement franchie samedi.