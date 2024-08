1/4 Yverdon Sport s'est-il vraiment renforcé cet été?

Bastien Feller Journaliste Blick

Sauvés sans trop de souci la saison dernière dans l'élite du football suisse, les dirigeants d'Yverdon Sport semblent être déjà passés cet été à la deuxième phase de leur plan. À savoir «créer une plateforme pour que les joueurs puissent se développer», comme le confiait à Blick Jeffrey Saunders, président du club nord-vaudois, l'été dernier. En d'autres termes, gagner de l'argent en développant et revendant quelques mois plus tard des joueurs. Comme ce fut le cas avec Kevin Carlos, arrivé de Huesca pour environ 250'000 francs et parti un an plus tard au FC Bâle pour une somme supérieure à deux millions.

Qu'est-ce qui permet d'avancer cette hypothèse? Tout simplement un coup d'œil au mercato qu'effectue actuellement le club yverdonnois. En effet, si la direction sportive s'était penchée, avec succès, lors de l'été 2023 et de l'hiver 2024 sur des profils plutôt expérimentés et venant de premières divisions, ce n'est désormais plus le cas, ou dans une mesure bien moindre. Financièrement, le virage est sans aucun doute plus intéressant. Et sportivement?

Milieux de terrain très jeunes et inexpérimentés

Igor Liziero (25 ans), très performant et intéressant au milieu de terrain la saison dernière, n'a pas vu son option d'achat être levée par le club yverdonnois et est donc retourné au Brésil, à Sao Paulo où son temps de jeu est bien maigre. De son côté, Mathias Olesen (22 ans) a, lui, retrouvé Cologne, en deuxième division cette fois, après ses six mois prometteurs passés au Municipal.

Les deux milieux, poste central et vital dans une équipe de foot, ont été remplacés par Fodé Sylla (18 ans, Lens B, National 3), Samba Koné (21 ans, Stella Club, Ligue 1 ivoirienne), Dion Kacuri (20 ans, FC Bâle), Moussa Baradji (23 ans, Legnano, Serie C). Sans évoquer encore le polyvalent Jason Gnakpa (20 ans) arrivé de Châteauroux (National), qui peut évoluer tant en défense centrale qu'au milieu de terrain. Solide aux côtés de l'international bolivien Boris Cespedes (29 ans) face à Winterthour pour sa première titularisation, le jeune Français l'a également été dimanche à Bâle, un cran plus bas, et malgré la défaite 2-0. De quoi laisser présager une belle saison pour ce grand fan de Paul Pogba.

Mitchy Ntelo saura-t-il remplacer efficacement Kevin Carlos?

En défense, pas de grande révolution. Dario Del Fabro (29 ans, Arezzo) et Breston Malula (23 ans, Stade Lausanne-Ouchy) s'en sont allés. Mohamed Tijani (26 ans) a, lui, vu YS lever son option d'achat et lui offrir un contrat de trois ans alors que Dimitrije Kamenovic (24 ans) est prêté une saison de plus par la Lazio de Rome et que Haithem Loucif (27 ans) est revenu de son prêt au Lausanne-Sport. Le portier Paul Bernardoni (27 ans) a quant à lui décidé de prolonger l'aventure pour deux saisons.

Devant, les départs du meilleur buteur de Super League, Kevin Carlos (23 ans), d'Aimen Mahious (26 ans, prêté en Algérie) et de Christopher Lungoyi (23 ans, retourné à la Juve), ont jusqu'ici été compensés par les arrivées du prometteur Franco González (20 ans, de Penarol), de Hugo Komano (24 ans, Pirin Blagoevrad) et de la promesse belge Mitchy Ntelo (23 ans, Lokomotiv Plovdiv). Marley Aké (23 ans) est, lui, définitivement revenu à Yverdon après son prêt, alors que Varol Tasar (27 ans), toujours sur la voie de la guérison après sa rupture du ligament croisé en février, a vu l'option d'achat placée par Lucerne être levée par Yverdon. De son côté, Jessé Hautier (20 ans) est de retour après un prêt à Neuchâtel Xamax la saison dernière.

La Super League s'est durcie cet été

De quoi estimer que, sur le papier et à la vue des premiers matches, cette équipe d'Yverdon Sport s'est plus affaiblie que véritablement renforcée cet été? Le temps apportera la réponse. Ce qui est sûr, c'est que le championnat s'est, lui, durci avec la relégation du SLO et le retour dans l'élite du FC Sion. La bataille contre la chute en Challenge League s'annonce ainsi plus rude que lors du dernier exercice. Qu'en pense Boris Cespedes, pilier du milieu yverdonnois depuis son arrivée en 2023?

«C'est difficile de juger après cinq matches, répond-il après la défaite à Bâle. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont arrivés, qui jouent leurs premiers matches professionnels. Nous savons que c'est compliqué lors des premières parties, on veut bien faire, on part avec un peu plus d'appréhension qu'un joueur qui possède davantage d'expérience. Le recrutement n'est pas de notre ressort. Nous nous concentrons sur ce que nous avons à faire, à nous de le faire du mieux possible.»

«Je pense que le club sait qu'il faut renforcer l'équipe»

Reste que ces nouvelles arrivées ne semblent pas encore tout à fait convenir à l'entraîneur Alessandro Mangiarratti. «Je pense que le club sait qu'il faut renforcer l'équipe, confiait-il en conférence de presse dimanche. Nous avons peut-être joué contre les cinq meilleures équipes du championnat, sauf Winterthour, mais c'était à l'extérieur. Le niveau est haut et il faut avoir des joueurs de ce même niveau.»

L'appel du coach yverdonnois sera-t-il entendu par sa direction? Le marché des transferts se fermera en Suisse le 9 septembre prochain.

