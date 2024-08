Jason Gnakpa rêve d'un destin à la Paul Pogba, son modèle

«Paul Pogba m'a donné envie de jouer au foot», explique Jason Gnakpa, nouveau joueur d'Yverdon Sport. Le milieu de terrain français de 20 ans a accepté, pour Blick, d'en dire plus sur sa personnalité et sur le choix de quitter Châteauroux pour le Nord-vaudois.

Jason Gnakpa (centre) a réussi sa première titularisation sous le maillot nord-vaudois dimanche à Winterthour.

Bastien Feller Journaliste Blick

Comme lors du mercato estival 2023, Yverdon Sport a réalisé de nombreux transferts cet été, devant combler des départs tout aussi importants tant qualitativement que quantitativement. Le regard de la direction s'est toutefois, cette fois-ci (et pour le moment?), davantage tourné vers des joueurs plus jeunes et disposant de moins d'expérience. Plus conformes donc à la notion de club souhaitant faire du trading qui lui colle désormais à la peau.

Jason Gnakpa, 20 ans, illustre bien ce changement de paradigme. Formé à Châteauroux, le Français de 188 centimètres vit à Yverdon sa première expérience à l'étranger. «Je m'y sens très bien, tout le monde m'a bien accueilli, se réjouit-il, enthousiaste de voir et de sentir Alessandro Mangiarratti et ses coéquipiers croire en lui. Le coach nord-vaudois n'a d'ailleurs pas hésité à lui faire confiance lors du difficile déplacement à Winterthour dimanche (0-0), le plaçant d'entrée au milieu avec Boris Cespedes et Dion Kacuri. «Il a fait un très bon match, saluait son coach en zone mixte. Je pense qu'il doit encore s'intégrer et prendre conscience de ses qualités. C'est un bon joueur pour notre équipe.»

«Grand fan de Pogba»

Le Français, qui s'est engagé jusqu'en 2027, se réjouit d'ailleurs de pouvoir continuer à apprendre au côté de l'international bolivien à mi-terrain. «Boris est techniquement bien au-dessus des autres et cela m'aide d'évoluer à ses côtés, je suis obligé d'élever mon niveau de jeu», assure ce «grand fan» de Paul Pogba. «Il m'a donné envie de jouer au foot, c'est mon modèle», confie-t-il d'ailleurs à propos du champion du monde 2018 de onze ans son ainé.

Les deux hommes partagent, en plus de leur poste, une autre caractéristique donc: le fait d'être parti jeune tenter leur chance hors de l'Hexagone. Si «La Pioche» a quitté Le Havre pour Manchester United à 16 ans, Jason Gnakpa a choisi le Nord-vaudois pour poursuivre son développement. «Ce qui m'a convaincu de signer à Yverdon? La direction m'a tout de suite montré que son intérêt était bien réel et elle m'a directement parlé de choses concrètes. Le projet est très sérieux et le meilleur pour moi», explique celui qui a «changé de monde» en passant du National, troisième division française, à la Super League.

«Je suis polyvalent»

«Tout est beaucoup plus professionnel ici. L'intensité y est également plus importante, tout comme la qualité technique», tente-t-il de comparer, confiant dans le même temps se réjouir de pouvoir évoluer devant plus de monde et dans de plus grosses ambiances.

Entré en jeu face à Servette lors de la seconde journée et donc titularisé lors de la troisième, Jason Gnakpa espère maintenant s'imposer sur le long terme avec YS et faire découvrir ses qualités au Stade Municipal et à la Super League. Mais aussi sa personnalité, qui ne manquera à coup sûr pas de plaire. «Je suis quelqu'un de plutôt discret, mais cela ne se voit pas forcément sur le terrain», rigole-t-il, quelque peu gêné de devoir parler de lui, tout en assurant savoir montrer du caractère lorsqu'il le faut. «J'aime les duels.»

Joueur d'équipe avant tout, le joueur de 20 ans se met également volontiers au service du collectif. «J'ai commencé milieu droit sur les petits terrains, ensuite, je suis passé en défense et depuis l'année dernière, je joue au milieu», explique-t-il, pas effrayé par les essais que peut parfois faire Alessandro Mangiarratti, comme, par exemple, avec Marley Aké, lequel a été replacé piston droit la saison dernière. «Je suis polyvalent», sourit Jason Gnakpa.