Kevin Carlos est toujours à Yverdon, pour combien de temps?

Yverdon Sport, avec Kevin Carlos sur le terrain durant 90 minutes, a ouvert son compteur point ce dimanche à Winterthour. Un résultat qui satisfait Alessandro Mangiarratti qui ne souhaite plus parler de l'avenir de son attaquant.

Kevin Carlos a disputé 90 minutes à Winterthour.

Bastien Feller Journaliste Blick

Yverdon Sport a officiellement ouvert son compteur point ce dimanche, à Winterthour, au terme d'un match durant lequel aucune des deux équipes n'a réellement et concrètement réussi à prendre le dessus sur l'autre. À l'heure de l'interview, Alessandro Mangiarratti s'est tout de même montré satisfait par ce résultat. «Nous avons montré un bon visage, une bonne intensité et un bon état d'esprit, énumère-t-il, fier de sa formation. C'est un match que chacune des deux équipes auraient pu gagner. Car finalement, nous avons eu beaucoup d'occasions.»

Boris Cespedes pensait longtemps avoir loupé la plus belle de la journée pour Yverdon après avoir tiré à côté au terme d'une belle action collective (35e), mais la palme est finalement revenue à Kevin Carlos. Toujours à YS malgré l'annonce de départ imminent faite la semaine dernière, l'attaquant espagnol a en effet touché la barre de la tête (70e), avant de se faire surprenamment rattraper alors qu'il filait seul au but à quelques secondes du terme de la partie (94e).

Passage à trois au milieu réussi pour YS

Le coach nord-vaudois a d'ailleurs tenu à saluer son professionnalisme malgré la situation incertaine dans laquelle il évolue depuis plusieurs semaines, lui qui a par exemple été contraint de stopper son échauffement pour aller s'assoir en tribunes face à Servette. «S'il ne part pas, nous sommes contents, il ne l'est peut-être pas lui, mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, il garde une très bonne attitude.»

Globalement, la grande réussite de cette rencontre aura donc été le passage à trois au milieu de terrain, avec Cespedes, Kacuri et Gnakpo, pour une première titularisation, décidé par Mangiarratti. Un changement de système qui a apporté davantage de stabilité aux Yverdonnois sur le plan défensif. «Nous avons ajouté de la densité dans l'axe et avons été plus présents dans les duels, se réjouit le coach tessinois. Cela a changé un peu la structure offensive de l'équipe, mais je trouve que cela a bien fonctionné.»

Kevin Carlos sera-t-il encore à Yverdon le week-end prochain?

«Nous avons su souffrir tous ensemble, même à la fin quand Winterthour a ajouté de la vitesse devant. Aspect du jeu qui est une de ses qualités», poursuit l'ancien entraîneur du FC Vaduz. À propos de remplacements, le staff yverdonnois n'en a fait que trois. «Nous sommes un peu courts sur le banc au niveau des options», reconnait Mangiarratti.

Souhaite-t-il donc voir de nouvelles têtes débarquer au Municipal dans les jours ou semaines à venir? «Je respecte tous les joueurs qui sont là, je travaille fort avec eux et nous verrons à la fin ce que voudra faire la direction. Je ne peux avoir aucune influence sur cela», répond-il.

Prochain rendez-vous pour YS, la réception de Young Boys au Municipal samedi prochain pour un étonnant duel contre la dernière place du classement. «Même s'ils n'ont qu'un point, cela reste YB, il faudra bien nous préparer». Les supporters yverdonnois pourront-ils compter sur Kevin Carlos? «Je ne dis plus rien», rigole Alessandro Mangiarratti avant de disparaitre dans les travées de la Schützenwiese.