Ludovic Magnin: «Chaque fois que l'adversaire passe le milieu, c'est dangereux»

Ludovic Magnin n'était pas fâché contre l'état d'esprit de son équipe dimanche, mais bien par ses largesses défensives.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On a pris dix buts en trois matches. Voilà.» Ludovic Magnin ne cherche jamais à cacher la réalité à l'heure de l'analyse et ce simple chiffre en dit très long sur le début de saison du Lausanne-Sport, qui avait commencé par enthousiasmer la Tuilière d'entrée, avec une première mi-temps de feu contre Bâle (victoire finale 3-2), avant de sombrer à Sion (0-4) et de s'incliner 3-4 ce dimanche face à Saint-Gall. Les Lausannois étaient même menés 1-4 à la 70e avant de croire au miracle en réduisant la marque grâce à Noë Dussenne (77e, 2-4) et Fousseni Diabaté (80e, 3-4). Mais, au final, les Vaudois ont dû s'incliner devant un peu plus de 6000 spectateurs, vaincus par un FC Saint-Gall très réaliste et emmené par Bastien Toma et Chadrac Akolo, tous deux en grande forme.

C'est d'ailleurs un autre Romand, un pur Lausannois en plus, qui a marqué le premier but saint-gallois après 52 secondes à peine. La volée d'Isaac Schmidt était merveilleuse et Saint-Gall choquait le LS d'entrée. Mais la vérité est que le LS a bien réagi et a disputé une première mi-temps très intéressante, montrant beaucoup d'allant offensif. Le score de 2-1 pour Saint-Gall à la pause était ainsi très bien payé pour les visiteurs, tant le LS a attaqué par vagues et s'est créé de nombreuses situations intéressantes. Olivier Custodio a pu réduire le score peu avant la mi-temps ce qui était amplement mérité. Mais le but du 2-0 pour Saint-Gall, un penalty de Willem Geubbels, a quelque peu irrité Ludovic Magnin.

«Il y a 50 journalistes dans le stade et pas un qui n'en parle...»

Dans les faits, Bastien Toma a tiré un coup-franc qu'Alvyn Sanches, dans le mur, a dévié du coude en sautant et en se retournant. Et vu que le milieu de terrain lausannois était dans les seize mètres, Nico Gianforte a sifflé penalty. «Je ne dis rien pour la main. On ne sait jamais quand c'est main ou pas, donc je ne peux rien dire. Par contre, la faute de Noë Dussenne qui amène le coup-franc est cinq mètres plus en arrière. Donc si le ballon est placé juste, j'aimerais bien savoir si le mur est dans les seize mètres... Il y a 50 journalistes dans le stade et il n'y en a pas un qui en parle», glissait Ludovic Magnin.

«On n'a pas eu la chance de la compétition aujourd'hui. Le premier but est splendide, bravo à Isaac Schmidt. S'il tire 20 fois, pas sûr qu'il marque 20 fois. Bravo à lui. Et le troisième but, hors-jeu, pas hors-jeu, c'est au millimètre. Et le deuxième j'en ai parlé», a enchaîné le coach du LS. «Ce n'est pas du tout la même chose qu'à Sion où on a pris des buts parce qu'on dormait en début de match. Les gars méritaient au minimum un point aujourd'hui.»

Dix titulaires sur onze par rapport à Tourbillon

Pourquoi donc Ludovic Magnin, très mécontent après le 4-0 à Sion, n'a-t-il remplacé qu'un joueur au coup d'envoi, Raoul Giger, sacrifié au profit de Hamza Abdallah? Au vu de ses critiques envers sa défense centrale notamment, mais aussi envers Alvyn Sanches, il aurait semblé logique que l'un ou l'autre des joueurs concernés débute sur le banc. «Dans la vie, on a toujours mérité une deuxième chance. Là, ils l'ont eue», a sobrement commenté le technicien vaudois.

Est-ce à dire qu'il faut s'attendre à un sérieux coup de gueule et à des changements avant le prochain match, un déplacement à Zurich dimanche? «On ne va pas non plus faire du n'importe quoi et tomber en panique. Je le redis: aujourd'hui, les gars méritaient mieux. Le slogan de la semaine, c'était qu'on se taise, qu'on travaille tous ensemble dur et qu'on montre une nouvelle réaction ce week-end. Je pense qu'on l'a eue. Mais on est trop gentils. Et ça m'énerve énormément parce qu'on se saborde nous-mêmes de nouveau. On a shooté plus de vingt fois au but et on n'arrive pas à faire un point. On a même la balle d'égalisation à la 90e! L'état d'esprit, le caractère de l'équipe, c'était top aujourd'hui. Mais le problème, c'est que chaque fois que l'adversaire passe le milieu de terrain, c'est dangereux...», enchaîne Ludovic Magnin, lequel estime même, et le constat ne lui fait pas plaisir, qu'il existe «des problèmes récurrents» au Lausanne-Sport, qui «tardent à s'améliorer depuis des mois».

«Je sais très bien ce que je pense»

En clair: un manque d'efficacité offensive, mais aussi des largesses défensives qui font mal. Sait-il précisément ce qu'il faut changer? Est-ce un problème de système, un problème humain? «On est stables à quatre derrière, ce n'est pas le problème.» Alors quoi? «Je sais très bien ce que je pense et quelle est notre analyse ici au sein du département technique. Mais vous comprendrez bien que je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire dans la presse.»

Si le LS avait mérité de battre Bâle et aussi d'être giflé à Sion, Ludovic Magnin estime que son équipe aurait dû prendre un point au moins ce dimanche. «Et ce constat-là, il est frustrant. Il y a 6000 spectateurs en période de vacances, ça fait chaud au coeur, ça motive. On a envie de leur donner un spectacle et je pense qu'il y a eu des émotions aujourd'hui. Mais on n'a pas les points qu'on mérite.» Un refrain trop souvent entendu la saison dernière et que le LS souhaitait ne plus avoir à ressortir.