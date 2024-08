«J'aurais préféré qu'il ne fasse pas son miracle à la 120e en finale...»

Mattia Croci-Torti, entraîneur du leader de Super League.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lugano a battu Servette 3-1 au Cornaredo samedi et ce succès doit beaucoup à l'incroyable bourde de Joël Mall à la 77e. Le gardien du Servette FC a laissé passer un ballon anodin, mais qui avait le défaut d'être cadré, de Bradley Mazikou et Lugano, sans rien faire, a pu prendre l'avantage dans cette rencontre.

Invité à commenter cette action, Mattia Croci-Torti a manié l'ironie. «J'aurais préféré qu'il ne fasse pas cette bourde et qu'il ne fasse pas son miracle à la 120e en finale de la Coupe...», a grincé le coach tessinois, en référence au scénario inoubliable et légendaire du 2 juin au Wankdorf. René Weiler, touché par la grâce, avait en effet décidé de faire entrer Joël Mall à deux minutes de la fin du match, en vue des tirs au but. Une inspiration gagnante, d'autant que l'international chypriote avait détourné une frappe d'Ignacio Aliseda à la 120e! Un souvenir qui hante encore visiblement «Il Crus».

Joël Mall était du mauvais côté de l'histoire ce samedi au Cornaredo.

«Parfois, je me réveille à 4h ou 5h du matin et je revois ce tir, je rêve qu'il entre dans le coin du but... C'est comme ça. Parfois le football te prend, parfois il te donne», philosophait l'entraîneur du FC Lugano au sortir de cette victoire acquise grâce à la qualité de son banc.

«Oui, c'est vrai qu'on fait la différence aussi avec les joueurs qui entrent, sans manquer de respect à Servette», se réjouissait le Tessinois, lequel est l'entraîneur du nouveau leader de Super League.

Lugano a une profondeur d'effectif très appréciable

Avec neuf points en trois matches, le FC Lugano a pris le départ idéal dans ce championnat de Super League et «MCT» ne le joue pas faux modeste. «Je sais que des gens parlent de nous comme d'un candidat au titre. Avec ce que nous avons réussi sur le tour retour, la victoire à Berne notamment, notre série, c'est normal que les gens parlent. Nous avons mérité d'être dans cette position, et notre philosophie n'a jamais changé, nous sommes ambitieux et nous voulons être là, présents, si les grosses écuries, les 'big', évoluent en dessous des attentes. Zurich a su en profiter il y a deux ans. Nous sommes une équipe solide, nous sommes là, mais cela ne sert à rien de parler», assure Mattia Croci-Torti, dont l'équipe fait réellement plaisir à voir.

Surtout, Lugano a désormais un effectif d'une profondeur appréciable puisque ce week-end, le Mister avait laissé en tribunes Ignacio Aliseda, Antonios Papadopoulos et Milton Valenzuela, trois joueurs importants du début de saison. Et que ses «match-winners» Renato Steffen et Mohamed Belhadj sont sortis du banc... Oui, Lugano est bel et bien un candidat sérieux au titre de meilleure équipe de Suisse.

Publicité