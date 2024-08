Il n'y a déjà plus de maillots de Xherdan Shaqiri!

1/6 La demande pour les maillots de Xherdan Shaqiri est énorme.

Lucas Werder

Rarement un transfert d'un club de Super League n'avait suscité une telle vague d'euphorie. Dimanche dernier, plus de 30'000 supporters ont afflué au Joggeli pour le grand retour au FC Bâle de Xherdan Shaqiri (32 ans) - un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis plus de deux ans!

Logiquement, le maillot du nouveau numéro 10 bâlois est également un véritable succès de vente. Le club ne communique pas de chiffres précis, mais environ 4500 maillots de Xherdan Shaqiri ont été vendus jusqu'à présent. «C'est exceptionnel et c'est du jamais vu», déclare le responsable des médias Simon Walter. Le dernier joueur à avoir provoqué un engouement similaire pour les maillots à Bâle, du moins dans une certaine mesure, était Alex Frei, lorsqu'il est revenu au FCB en 2009 en provenance du Borussia Dortmund.

Des numéros doivent être reproduits

Mais pour l'instant, les chiffres de vente des maillots Shaqiri ne vont pas continuer à augmenter aussi rapidement. Actuellement, il n'y a plus d'exemplaires pré-imprimés disponibles dans le fanshop. Et les centaines de commandes en ligne ne peuvent être traitées que lentement.

Le FCB serait-il à court de lettres? Après tout, le célèbre nouveau venu est le seul joueur de l'équipe à avoir un «Q» dans son nom. Non, la raison est toute autre: les numéros. «Cette année, ils sont spéciaux pour tous les maillots et nous devons à chaque fois en refaire de nouveaux. Malheureusement, cela prend quelques semaines», explique Simon Walter. Pour ceux qui souhaitent tout de même obtenir un maillot Shaqiri le plus rapidement possible, le FCB recommande de passer une commande dans la boutique en ligne.

Le troisième maillot actuellement en rupture de stock

Le troisième maillot présenté par le club bâlois il y a deux semaines n'est plus du tout disponible. Seuls quelques maillots du modèle vert et noir sont encore disponibles dans le fanshop, une petite quantité de réapprovisionnement est encore attendue prochainement. Selon le FCB, il n'est pas prévu d'en produire d'autres pour le moment. En revanche, un autre maillot devrait être présenté au plus tard au printemps, à l'occasion du carnaval. Et il sera évidemment possible de le floquer au nom de Xherdan Shaqiri.