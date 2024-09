Le mercato est terminé en Super League! Quel club s'est le mieux renforcé cet été? Et qui n'a pas fait ses devoirs correctement? Blick distribue les bons et les mauvais points!

Fussball-Redaktion

Qui s'est renforcé? Qui s'est affaibli? Voici le premier bilan du mercato, au lendemain de sa fermeture en Suisse.

Bâle - note 6

Outre le capitaine Fabian Frei, le FC Bâle n'a cédé cet été que deux autres joueurs ayant joué un rôle important la saison dernière: Thierno Barry et Renato Veiga. Mais en contrepartie, les Rotblau ont encaissé près de 30 millions de francs. Et avec d'autres joueurs cédés la saison dernière, ils ont encore généré quelques millions de recettes supplémentaires. Le patron du club David Degen et le directeur sportif Daniel Stucki en ont déjà réinvesti une partie. Par exemple sur Kevin Carlos. Dans la course au co-meilleur buteur de la saison dernière, les Bâlois ont même éliminé le champion YB. Mais une autre recrue offensive, Bénie Traoré, a immédiatement fait l'unanimité. Et avec Xherdan Shaqiri, un autre grand nom vient s'ajouter à la liste. L'entraîneur Fabio Celestini dispose désormais d'une équipe qui compte au moins deux joueurs à chaque poste. Reste à savoir jusqu'où cet effectif permettra d'aller. Mais il n'y a pas grand-chose à redire sur l'été des transferts.

GC - note 4

Pas de nouveaux joueurs qui connaissent le football suisse, pas de nouvelles figures d'identification, peu de départs et un effectif toujours trop grand - GC n'a pas pu remplir ses propres objectifs pour l'été des transferts. Néanmoins, les modestes possibilités budgétaires ont permis de tenter l'une ou l'autre chose qui, en théorie, pourraient porter leurs fruits. Avec Benno Schmitz, un défenseur expérimenté de Bundesliga a pu être recruté gratuitement, et avec l'attaquant national des M21 Nikolas Muci ainsi que le Coréen Young-joon Lee, GC a pu renforcer son attaque avec des profils différents. Sonny Kittel était autrefois considéré comme le footballeur le plus talentueux d'Allemagne dans sa classe d'âge. Peut-il également faire profiter GC de son pied magique? Avec Mathieu Choinière, c'est un international canadien venu de MLS qui a été recruté pour le milieu de terrain. Reste à voir quelle sera son influence à GC. Tout comme celle de l'Argentin Tomás Verón Lupi.

Bâle s'est bien renforcé sur le plan offensif avec, entre autres, Bénie Traoré et Xherdan Shaqiri. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Lausanne - note 4

Le LS a changé les ailes! Exit Samuel Kalu, Dominik Schwizer, Rares Ilie et Donat Rrduhani, bienvenue à Teddy Okou, Alban Ajdini, Manuel Polster et Konrad de la Fuente. Le très jeune avant-centre argentin Fabricio Oviedo est arrivé en prêt. Le dernier renfort s’appelle Koba Koindfedi, milieu de terrain français arrivé du Sporting Portugal. Sur le papier, le boulot a été fait, mais Kevin Mouanga ne semble pour l’heure pas d’un niveau largement supérieur à Gabor Szalai en défense centrale. Difficile de dire aujourd’hui si le LS est plus fort que la saison dernière. En tout cas, le nouveau directeur sportif Stéphane Henchoz n’a pas ménagé sa peine.

Lugano - note 4

Avec Jonathan Sabbatini et Kreshnik Hajrizi, deux piliers ont disparu. Avec Jhon Espinoza, c'est un autre joueur du onze de base qui est parti. En revanche, trois noms prometteurs ont fait leur apparition: Daniel Dos Santos (Thoune), qui doit encore prouver ses capacités au niveau de la Super League, Antonios Papadopoulos (BVB II) et bien sûr Mattia Zanotti (Inter). Malgré tout, on ne peut s'empêcher de penser que Lugano a manqué l'occasion de recruter un avant-centre cet été. Une erreur qui pourrait même lui coûter le titre de champion? L'attaquant de pointe Zan Celar est parti, le candidat idéal Kevin Carlos est lui allé à Bâle. Reste donc Kacper Przybylko. Il remplit certes son rôle, mais il ne remplacera pas Celar. Quant à Shkelqim Vladi, il doit encore faire ses preuves lors de sa deuxième saison en Super League.

Lucerne - note 3

Avec Ardon Jashari, Max Meyer et Martin Frydek, les Lucernois ont perdu beaucoup de qualité et d'expérience. Ils ont été remplacés principalement par des joueurs libres de tout contrat comme Sinan Karweina ou Stefan Knezevic ou par des prêts comme Aleksandar Stankovic (Inter) et Donat Rrudhani (YB). Toujours est-il que Mario Frick a récupéré l'attaquant qu'il souhaitait, Adrian Grbic, qui avait déjà été prêté par Lorient lors du deuxième tour. Mais il n'a pas été possible d'aller beaucoup plus loin, car le directeur sportif Remo Meyer a mis le frein aux dépenses - malgré les six millions de recettes pour le transfert de Jashari, le départ le plus cher de l'histoire du club. Le FC Lucerne doit espérer qu'après l'absence de Karweina, il sera épargné par d'autres blessures, sinon la faible profondeur de l'effectif pourrait devenir un problème.

Servette - note 3

Beaucoup de supporters attendaient mieux, mais la non-qualification en Europe a probablement freiné la signature de joueurs de valeur. Les Genevois ont été très peu actifs sur le marché cet été. Les arrivés de Julian von Moos et de Victory Beniangba (blessé en ce moment) sont les seules significatives en attaque. Kasim Adams (en manque de rythme) et Sofayne Bouzamoucha (peu convaincant pour l’instant) sont les recrues défensives. Mais il n’y a eu aucun départ d’envergure. L’effectif semble un peu juste en nombre et pourrait (devrait?) être réajusté cet hiver.

Sion - note 5

Le mercato était très calme en Valais jusqu'à ce week-end, mais Christian Constantin préparait un gros coup en secret: l’international russe Anton Miranchuk, lequel amène une plus-value technique indéniable à un secteur offensif qui manquait globalement de talent. Comment l’ailier s’adaptera-t-il au football suisse? De la réponse à cette question dépendra la réussite du mercato valaisan. L’attaquant Mohcine Bouriga est lui un pari et viendra concurrencer Dejan Djokic, lui aussi arrivé cet été, et Dejan Sorgic, pour le poste d’avant-centre. Le retour de Marquinhos Cipriano vient concurrencer Nias Hefit à gauche. Les autres renforts sont des jeunes joueurs, plutôt prévus pour les M21 au début. Sion a également réussi son opéraiton dégraissage en se séparant d’éléments qui n’entraient pas dans la philosophie de Didier Tholot, comme Nathanaël Saintini ou Yassine Fortuné.

Saint-Gall - note 5

L'équipe reste marquée par l'empreinte d'Alain Sutter et Peter Zeidler, mais le nouveau directeur sportif, Roger Stilz, a déjà commencé à laisser sa trace après seulement quelques mois. Le FCSG a réussi à prolonger le contrat de son joueur clé, Lukas Görtler, malgré l'intérêt persistant de son autre club de cœur, le 1. FC Nuremberg. Jordi Quintillà, deuxième pilier de l'effectif, restera lui aussi fidèle aux Verts et Blancs pour les saisons à venir. En attaque, Saint-Gall a obtenu le prêt du prometteur Moustapha Cissé, tandis que Jovan Milosevic suscite également beaucoup d’enthousiasme. Cependant, la véritable prise de Stilz s'est faite au niveau du banc de touche. Enrico Massen semble transformer tout ce qu’il touche en or. Pour la première fois en onze ans, le FCSG s'est qualifié pour la phase de groupes d'une compétition européenne. À ces recettes exceptionnelles de trois millions s’ajoute la vente d'Isaac Schmidt à Leeds. Le transfert du latéral droit pourrait rapporter jusqu’à 5,5 millions, bonus compris. Comme le souligne Matthias Hüppi, président du club: « D'un point de vue économique, c'est probablement le transfert le plus important de l'histoire du club. »

YB - note 3

Les responsables du club bernois n'y peuvent pas grand-chose si, avec Facinet Conte, Abdu Conté et Patric Pfeiffer, trois des cinq nouvelles recrues bernoises sont absentes à long terme pour cause de blessure. Mais à l'exception des deux duels de Champions League contre Galatasaray, même Alan Virginius et Tanguy Zoukrou, en bonne santé, n'ont pas encore réussi à convaincre. Il n'y a pas eu de véritable transfert de classe cet été. Et ce, bien qu'YB se soit qualifié pour la deuxième fois consécutive pour la phase de groupes de la Ligue des champions et qu'il dispose de l'argent nécessaire. Après la retraite de Fabian Lustenberger et le retour attendu de Loris Benito, le champion manque de leaders.

Yverdon - note 4

La note finale d’Yverdon dépendra de Mitchy Ntelo, le nouvel attaquant arrivé dans la foulée du départ de Kevin Carlos à Bâle. Ses débuts sur le terrain ont été discrets, mais son profil semble intéressant. Contrairement à l’année précédente, Yverdon a recruté de jeunes joueurs, surtout à mi-terrain. La bonne nouvelle réside dans le retour, et l’engagement fixe, de plusieurs éléments ayant donné satisfaction en prêt, comme Marley Aké, Mohamed Tijani ou Dimitrje Kamenovic. Yverdon est-il plus fort ou moins fort que la saison précédente? A voir. Mais sur le papier, le boulot a été fait.

Winterthour - note 4

Il y a quelques mois encore, le directeur sportif de Winterthour, Oliver Kaiser, était acclamé pour avoir mené son équipe au tour final de Super League avec des moyens limités. Mais depuis, Winterthour n'arrive plus à faire grand-chose. Avec Marvin Keller, Sayfallah Ltaief et Adrian Gantenbein, les Zurichois ont perdu trois joueurs importants, les nouveaux venus ne sont pas encore des renforts et les possibilités financières restent modestes. Pour couronner le tout, six joueurs ne sont actuellement pas en état de jouer. Fabian Frei, le joueur emblématique du FC Bâle, pourra-t-il renverser la vapeur à lui tout seul? Il est plus âgé d'une semaine que l'entraîneur-chef Ognjen Zaric, encore inexpérimenté. Mais les deux se connaissent pour avoir travaillé ensemble au FC Bâle, ce qui ne devrait pas être un inconvénient.

Zurich - Note 5

Le directeur sportif Milos Malenovic a bien fait les choses: presque tous les transferts étaient déjà conclus avant le premier entraînement de la saison. L'entraîneur Ricardo Moniz savait donc à l'avance à quoi ressemblerait son effectif et a pu planifier en conséquence. Juan José Perea, Mariano Gomez et Mounir Chouiar font déjà partie du onze de base. Ce devrait également être le cas de Samuel Ballet. Le fait que le FCZ n'ait pas cédé Cheick Condé, indispensable et désireux de partir, est sans doute juste. Avoir échoué dans cette affaire au niveau de la communication avec le joueur est une autre affaire. Seul problème du mercato; l'effectif est beaucoup trop grand avec plus de 30 joueurs. Actuellement, cela va encore, en raison des nombreux blessés. Mais à long terme, un certain mécontentement pourrait s'installer.