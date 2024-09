«Pour l'ensemble du LS, ce papet, c'est beaucoup d'énergie positive»

Matthias Davet Journaliste Blick

Vincent Steinmann (au centre) a lancé le papet du LS. Photo: Lausanne-Sport

«Habemus papet.» C'est par ces mots que Vincent Steinmann, vice-président du Lausanne-Sport, a lancé le désormais traditionnel papet du LS. Pour sa quatrième édition, le club vaudois a mis les petits plats dans les grands. En plus de la fameuse saucisse de choux, le LS avait invité à Beaulieu de jolis noms de la scène romande: les artistes Camille et Julie Berthollet, le chanteur Bastian Baker, les patineurs à roulettes Holler & Carmen et les humoristes Christian Mukuna et Alexandre Kominek.

Ce dernier, genevois d'origine, s'est d'ailleurs bien amusé à lancer quelques piques au club rival: M-Budget sponsor de maillots dans quelques années, deux équipes vaudoises qui cumulent moins de points que Servette ou, une dernière un peu limite mais dans le ton de l'humour d'Alexandre Kominek, sur Vincent Steinmann et le sexe oral.

Pas rancunier, le vice-président du LS s'est confié à Blick après le dernier lot distribué à la tombola. Plus haut dirigeant du club présent – Leen Heemskerk, le CEO était en déplacement professionnel pour INEOS, mais s'est exprimé par vidéo –, il a pris le temps de revenir sur cet après-midi à Beaulieu.

La première question est sans doute la plus importante: comment était ce papet?

(Sourire) Il était excellent et c'est effectivement la plus importante. Je suis à moitié broyard et assis non loin de moi, j'avais la présidente du Conseil d'État, également broyarde. On connaît la valeur de la saucisse et je peux vous dire que le papet était excellent.

Cette année, vous avez accueilli 1600 personnes. À quel point ça te rend fier?

C'est un truc extraordinaire. Pas forcément par rapport au nombre de personnes. Mais je trouve que de réunir tous ces gens dans cette salle sur un après-midi, pour parler du papet, du LS de mélanger tout ça et de sortir de notre cadre habituel, ça nous fait un grand bien. Pour l'ensemble du club, c'est beaucoup d'énergie positive.

Quel a été ton moment préféré de l'après-midi?

La fin avec les sœurs Camille et Julie Berthollet. On amène cette musique pour commencer à chauffer la salle, avec Bastian Baker qui arrive. C'était un bon show. Et il y a quand même 2-3 vannes d'Alexandre Kominek qui sont un régal…

Même celle sur toi? Tu l'as bien prise?

(rires) Oui oui…

Est-ce qu'il y a pour objectif d'encore augmenter le nombre de personnes?

Oui, on ne va pas se le cacher. Je pense qu'on se développera. Mais ce n'est pas non plus un objectif absolu chiffré.

Un petit mot sur le discours du CEO. Leen Heemskerk a rappelé qu'il n'y avait pas eu de trophée depuis 25 ans, que c'était le moment d'aller chercher des trophées. Il y a quand même un peu de pression quand même.

Oui, bien sûr. Évidemment, il y a une pression, mais il y a aussi une volonté. Maintenant, qu'il faut qu'on casse la machine. On a aussi fixé des objectifs, c'était aussi l'ambition quand on a dit qu'on voulait aller chercher ce top 6. On ne va pas se le cacher, ça met beaucoup de pression sur la première équipe et sur Ludo Magnin. Mais au final, c'est à eux de délivrer le matériel.

Je ne sais pas quel adjectif tu choisirais pour qualifier le début de saison…

Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire. On l'a dit, on va aller chercher ce top 6. On n'y est pas, donc on l'assume, mais on ne va pas changer l'objectif, on va aller le chercher et on doit corriger des choses.