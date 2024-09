Le capitaine du LS Olivier Custodio absent pour une longue durée

Blick Sport

Photo: keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport enchaîne les coups durs. Après avoir appris qu'il devrait longtemps composer sans Simone Pafundi et Antoine Bernede, le club vaudois perd un nouveau joueur d'importance. Le capitaine Olivier Custodio s'est blessé à la cheville mardi à l'entraînement et devrait manquer «entre 8 et 10 semaines de compétition» selon le communiqué du LS.

Le No 10, titulaire lors de tous les matches de Super League cette saison et auteur d'une passe décisive, a subi une lésion à la cheville. «L’ensemble du club est au plus proche de son joueur et lui souhaite un prompt rétablissement», ajoute également le Lausanne-Sport.