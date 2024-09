«Cela nous aiderait de gagner un match dans lequel on est moyen»

Bastien Feller Journaliste Blick

«On a joué contre une meilleure équipe que nous, tout simplement», résumait Ludovic Magnin au terme de la défaite de son Lausanne-Sport face à Lugano mercredi (1-2). Un revers qui, contrairement à ceux face à Zurich, Saint-Gall et au nul face à Young Boys, est accepté par le coach du LS.

«Lugano est très bien rodé, a un effectif large et joue bien au ballon», salue-t-il, estimant que le style de jeu des Tessinois a empêché à son équipe de pratiquer le sien. «C'est une équipe qui nous convient moins, car on a l'habitude de faire un pressing très haut et contre une équipe très forte techniquement, on n'arrive pas à le faire comme d'habitude. Donc voilà, il faut simplement reconnaître que Lugano est une équipe de très haut niveau actuellement en Suisse.»

Un secteur offensif toujours insuffisant

Certes, Ludovic Magnin a parfaitement décrit l'équipe de Mattia Croci-Torti, mais il apparait également évident que ce Lausanne-Sport, qui aspire à terminer dans le top six et qui n'a gagné que deux matches de ses douze derniers matches (SLO en mai et Bâle en juillet), pourrait et même devrait faire mieux. Notamment, une nouvelle fois, sur le plan offensif. «On doit mettre le 1-0 et ça change tout le match», estime l'ancien international suisse en faisant référence à l'action de rupture très mal conclue par Teddy Okou alors que le score était encore nul et vierge (17e).

Une séquence qui, à elle seule, résume le LS depuis plusieurs mois maintenant. Capable de tout faire juste, mais de se manquer sur le dernier geste, la dernière passe. Ce mercredi, le secteur défensif, désormais le moins bon du championnat avec 15 buts encaissés (YB 14), n'a aussi pas été au mieux face à une attaque luganaise privée de plusieurs éléments. À de nombreuses reprises prise dans son dos, l'équipe vaudoise s'est inventé un autogoal sur l'un des nombreux longs ballons joués par les défenseurs centraux tessinois. De son côté, sur son côté droit, Hamza Abdallah a éprouvé d'énormes difficultés sur ces phases de jeu, faisant même preuve d'une grande naïveté qui aurait pu couter cher (51e).

La pression augmente-t-elle sur les épaules de Ludovic Magnin?

«On a des problèmes sur la lecture des longs ballons», reconnait le coach vaudois qui estime cependant que son équipe, qui doit «intégrer de jeunes joueurs qui doivent prendre leur marque», progresse sur le plan défensif. «Nous concédons moins de grosses occasions qu'en début de saison. Lugano est une bonne équipe, mais n'a pas eu énormément de situations nettes.»

Après six journées et malgré les ambitions affichées avant le début de la saison, le bilan comptable est bien maigre pour le Lausanne-Sport qui ne compte que quatre points et qui a pu entendre quelques sifflets descendre des tribunes au terme de la partie ce mercredi. «Cela nous aiderait de gagner une fois un match sur lequel on est moyen. Mais actuellement, même quand on est bons, on ne gagne pas.»

La pression augmente-t-elle sur les épaules de Ludovic Magnin? «Il y a toujours de la pression, répond l'intéressé. Depuis deux ans que je suis là, j'ai toujours dit qu'on ferait les comptes à la fin. Il y a quatre équipes en Suisse qui doivent être dans les six, tous les autres, on se battra jusqu'au bout. On se battra. On a perdu des points qu'il faudra rattraper et c'est cela qui me dérange.» Prochain rendez-vous pour les Lausannois: la réception d'Yverdon Sport à la Tuilière (14h15).