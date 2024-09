Proche de l'exploit, Servette Chênois s'écroule en fin de match

Blick Sport

Photo: keystone-sda.ch

Longtemps, Servette Chênois a rivalisé avec l'AS Roma lors du dernier tour des qualifications à la Champions League. Les Genevoises tenaient la dragée haute aux Italiennes et s'étaient même permis le luxe d'égaliser juste avant l'heure de jeu, d'un sublime lob de Cassandra Korhonen (55e). Avec ce score de 1-1, Servette Chênois était parfaitement embarqué avant le match retour.

Mais en toute fin de match, les Grenat ont craqué. À la 84e minute, la sortie de zone a totalement été ratée par les Servettiennes et Paula Serrano s'est fait chiper le ballon à la limite de la faute. Derrière et seule face à la gardienne, Évelyne Viens ne s'est pas fait prier. De mal en pis, les Genevoises ont concédé un troisième but dans le temps additionnel, sur un corner et une tête de cette même internationale canadienne.

Tout n'est pas encore perdu pour les Servettiennes, qui recevront l'AS Rome jeudi prochain au Stade de Genève. Coup d'envoi à 19h.