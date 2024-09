Simon Strimer , Tobias Wedermann et Toto Marti

Les stars de la Premier League face aux fans d'YB, voilà le duel inattendu qui a eu lieu mardi soir! Lors du premier match de la nouvelle Ligue des champions, perdu par le club bernois face à Aston Villa (0-3), le public bernois oscille entre déception et frustration dans un Wankdorf plein à craquer. Le sommet des provocations: Le joker d'Aston Villa Jhon Duran (20 ans) célèbre après avoir marqué un but (finalement annulé) juste devant les fans d'YB, sprinte vers eux, lève les bras en l'air. Ce geste ne fait qu'exciter encore plus les supporters bernois. Le bruit est assourdissant au Wankdorf. La foule gronde.

Puis vient la décision: le but ne compte pas en raison d'une faute de main d'Amadou Onana un peu plus tôt dans l'action. Le score est donc toujours de 0-2 et les fans bernois y croient encore jusqu'au but d'Amadou Onana (86e).

Le Belge s'en prend également aux supporters d'YB. En revenant vers la ligne médiane, il se retourne et fait un geste provocateur en forme de cœur. Du côté anglais, on affirme après le match que les fans d'YB sont loin d'être innocents dans ces provocations.

Unai Emery veut éduquer ses jeunes joueurs. Photo: TOTO MARTI 1/11

Unai Emery aimerait que ses joueurs progressent mentalement

Et pourtant: le sujet préoccupe aussi les journalistes anglais après le match. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur d'Aston Villa Unai Emery choisit des mots étonnants, il commence à faire de la pédagogie: «Bien sûr, nous essayons de développer une forte mentalité au sein de l'équipe. Être mature, prendre des responsabilités, être toujours respectueux, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. C'est la voie que je connais et que nous devons continuer à suivre. Mais certains jeunes joueurs ont besoin de temps pour devenir responsables et matures à 100%». Beaucoup d'autres entraîneurs auraient sans doute pris ici la défense inconditionnelle de leurs propres joueurs. Pas Unai Emery.

C'est alors que le Basque commence lui aussi à en avoir marre. Il réplique ainsi à une nouvelle demande: «J'analyse les 90 minutes, la manière dont nous avons joué. Vous ne vous concentrez que sur deux minutes de ce match».

David Von Ballmoos: «Je trouve cel faible»

En plus des provocations, il y a aussi des pertes de temps qui ont agacé les fans d'YB. Emiliano Martínez, le gardien de Villa, a été sifflé à plusieurs reprises pour avoir retardé le jeu. Sur cet aspect, le milieu de terrain d'YB Sandro Lauper prend toutefois clairement la défense des Anglais. «Que le gardien garde plus longtemps le ballon, c'est normal quand on mène au score. On ferait exactement la même chose».

Les provocations le laissent également froid. Il en va tout autrement de David von Ballmoos. Le gardien d'YB qui le dit clairement: «Je trouve cela faible. Mais à la fin, cela montre aussi à quel point ils sont sereins. Ils perdent du temps au bon moment, ils ne jouent pas vite, ils restent couchés. Et à la fin, ils ont gagné».

Et qu'en dit l'entraîneur d'YB Patrick Rahmen? «Cela montre qu'ils ont pris le match très au sérieux et qu'ils voulaient absolument gagner. C'était leur premier match de Ligue des champions depuis la création de la compétition». Une réponse diplomatique pour finir. Unai Emery a été plus clair.