Young Boys ne fait pas le poids face à Aston Villa

Bastien Feller Journaliste Blick

En ce début de saison durant lequel rien ne fonctionne du côté de Young Boys, l'hymne de la Ligue des champions semblait soudainement redonner de l'envie et un allant offensif à une équipe qui n'en montrait pas. Preuve en est la qualification pour la phase de Ligue en surclassant Galatasaray lors des barrages malgré zéro victoire et une dernière place en Super League. La magie s'est toutefois arrêtée dès l'entrée en lice de Patrick Rahmen et de ses joueurs face à Aston Villa.

Dépassé tactiquement et - surtout - physiquement, les Bernois n'ont opposé qu'une brève résistance à des Anglais sûrs de leur football et un voire deux crans supérieurs sur le plan technique. La volonté d'acquérir de jeunes joueurs permettant potentiellement une revente intéressante quelques mois ou années plus tard peut se comprendre, mais YB a manqué ce mardi, et probablement aussi lors des prochaines rencontres de la compétition, d'éléments bénéficiant de davantage d'expérience, et également de gabarit. Sans évoquer encore les éléments arrivés au bout de leur histoire avec le club de la capitale, mais qui figurent encore dans son effectif.

Trop d'erreurs individuelles et collectives

Pourtant, comme souvent à domicile, YB est tout de même bien parti dans la rencontre, multipliant les incursions dans le camp anglais, poussant même Emiliano Martínez à deux arrêts (11e et 12e). Brillant lors des barrages et pratiquement inexistant ce mardi, Ebrima Colley a, lui, flirté avec la barre sur une frappe lointaine (22e). Du côté du club de Birmingham? Rien, avant une frappe pas cadrée de John McGinn à la 24e. Il était ainsi légitime de penser que les joueurs de la capitale disposaient des armes pour rivaliser, sur un match, avec l'actuel cinquième de Premier League.

Il n'a cependant pas fallu attendre longtemps pour recevoir un rappel des carences de cette équipe championne de Suisse en titre. Sur corner, toute l'équipe s'est fait aspirer au premier poteau, laissant Youri Tielemans seul au deuxième. L'international belge a ensuite eu tout le luxe de contrôler, d'armer et de placer son ballon dans le petit filet sur le premier tir cadré anglais (27e).

Depuis lors, Aston Villa n'a plus lâché son os et a pu profiter d'une deuxième erreur bernoise. Elle a cette fois-ci été l'œuvre d'un Mohamed Ali Camara qui disputait ce mardi son 13e match de LDC avec YB. Au lieu de se sauver d'une situation chaude à cinq mètres de son but en dégagent le ballon loin dans les tribunes, le défenseur central a adressé à son gardien une passe molle dont a profité Olie Watkins. Fauché par David von Ballmoos qui tentait, lui, de dégager, l'international anglais n'a pas pu en profiter, mais a tout de même touché la balle ce qu'il fallait pour laisser Jacob Ramsey le faire à sa place. 38e, 0-2, le match était plié avant la mi-temps. Les Bernois auraient même pu rentrer avec trois buts de retard sans l'aide de la VAR, cette dernière annulant une réussite de Watkins pour une légère faute de main.

Un 0-3 finalement généreux

Une réaction était donc attendue dès le retour des vestiaires et elle a eu lieu, du moins du côté du coaching. Patrick Rahmen s'est en effet décidé à sortir Cheikh Niasse, bon en première mi-temps comme le Genevois Zachary Athekame, titularisé comme latéral droit, et Filip Ugrinic, pour faire entrer un Meschack Elia clairement en perte de vitesse depuis plusieurs mois. Mal lui en a toutefois pris puisque le déséquilibre ainsi créé au milieu a permis au club de Birmingham de priver YB de ballons presque toute la seconde mi-temps.

Les joueurs d'Unai Emery, victorieux une deuxième fois à Berne après sa visite avec Villareal en 2021 (1-4), ont tout même pu inscrire le troisième, après avoir vu un nouveau but être annulé par la VAR (78e), sur une frappe lointaine et imparable d'Amadou Onana (86e). YB peut ainsi s'estimer heureux de n'avoir pris «que» trois buts dans une compétition dont le format rend très important la moindre réalisation.