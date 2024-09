Le coup de gueule de Manuel Akanji! Le défenseur central de l'équipe de Suisse et de Manchester City trouve que la saison comporte trop de matches. Et il n'hésite pas à le dire.

Christian Finkbeiner

Mercredi, l'Etihad Stadium de Manchester accueillera la revanche de la finale de la Ligue des champions de 2023 entre Manchester City et l'Inter Milan. Mais il serait faux de dire que l'excitation est à son comble. La nouvelle formule de la Champions League et le plus grand nombre de matches inquiètent plusieurs acteurs du monde du football.

C'est le cas du chef de la défense de la Nati, Manuel Akanji (29 ans), qui s'est exprimé ainsi samedi à la BBC après le match contre Brentford (2-1): «C'est dur. Nous devons tenir compte non seulement de cette saison, mais aussi de la prochaine. En hiver, il n'y a pas de pause, et si nous avons de la chance, nous aurons deux semaines de vacances en été avant de reprendre le travail. Et un an plus tard, c'est la Coupe du monde».

La Coupe du monde des clubs l'été prochain

Pour beaucoup, la Coupe du monde des clubs de la FIFA (du 15 juin au 13 juillet), qui se déroulera pour la première fois en 2025 aux Etats-Unis avec 32 équipes, est une épine dans le pied. Manchester City sera également de la partie, ainsi que onze autres équipes européennes.

Manuel Akanji aimerait se reposer un peu. Photo: AFP

Dans le cas le plus extrême, Manchester City disputera cette saison près de 70 matches avec la Liga, la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe du monde des clubs. A cela s'ajoutent les matches avec l'équipe nationale. «Il faut aussi penser aux joueurs. Il arrive un moment où l'on est trop fatigué pour jouer davantage», explique Manuel Akanji, qui ajoute en plaisantant: «Peut-être que je partirai à la retraite à 30 ans». Son contrat avec les «Citizens» court encore jusqu'en 2027.

Les déclarations de Manuel Akanji ont également fait réagir la PFA, l'association des footballeurs professionnels d'Angleterre. Celle-ci menace de porter plainte contre la FIFA, qui refuse de négocier concernant le calendrier et le nombre de matches. La Premier League s'est également jointe à la plainte.